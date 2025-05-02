Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Televizyon ekranlarında yayınlanan Ekşi Elmalar filmi nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Zeynep Farah Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden'in yer aldığı Ekşi Elmalar filmi hangi yaylada çekildiği araştırılıyor. Peki Ekşi Elmalar filmi konusu ne? İşte bilgiler…

Ekşi Elmalar nerede çekildi? Türkiye'nin eşsiz manzaralarını izleyiciyle buluşturan filmin çekimleri, Hakkari'nin etkileyici doğasından başlayarak Antalya ve Muğla'nın üç ayrı bölgesinde gerçekleştirildi.

Ekşi Elmalar hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filminin yayla sahneleri, Hakkari'de çekildi.

Ekşi Elmalar filminin konusu nedir? Belediye Reisi Aziz Özay, kasabanın sert mizacıyla tanınan ve aynı zamanda herkesin hayranlıkla baktığı iki özelliğiyle meşhurdur.