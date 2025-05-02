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Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Ekşi Elmalar filmi, bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Seyirciler, Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim? sorularına yanıt arıyor. 2 Mayıs Cuma akşamı Ekşi Elmalar televizyon ekranında yayınlanıyor. Peki Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar filmin sonu nasıl bitti? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:00 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:00
Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Televizyon ekranlarında yayınlanan Ekşi Elmalar filmi nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu seyirciler tarafından merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Zeynep Farah Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden'in yer aldığı Ekşi Elmalar filmi hangi yaylada çekildiği araştırılıyor. Peki Ekşi Elmalar filmi konusu ne? İşte bilgiler…

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Ekşi Elmalar nerede çekildi?

Türkiye'nin eşsiz manzaralarını izleyiciyle buluşturan filmin çekimleri, Hakkari'nin etkileyici doğasından başlayarak Antalya ve Muğla'nın üç ayrı bölgesinde gerçekleştirildi.

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Ekşi Elmalar hangi yaylada çekildi?

Ekşi Elmalar filminin yayla sahneleri, Hakkari'de çekildi.

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Ekşi Elmalar filminin konusu nedir?

Belediye Reisi Aziz Özay, kasabanın sert mizacıyla tanınan ve aynı zamanda herkesin hayranlıkla baktığı iki özelliğiyle meşhurdur.

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Biri, büyük bir özenle yetiştirdiği meyve bahçesi, diğeri ise evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel üç kızı. Kızları, kasaba halkından pek ayrılmayan, insan içine pek çıkmayan ve talipleri bol olan güzel kızlardır.

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Bu film, 1970'li yılların sonlarında Hakkari'de başlayıp, 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya kadar uzanır.

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin hayatları, hem kasaba sakinlerinin hem de ailenin kaderini şekillendirir.

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

Ekşi Elmalar oyuncu kadrosu

Yılmaz Erdoğan

Farah Zeynep Abdullah

Songül Öden

Şükran Ovalı

Devrim Yakut

Şükrü Özyıldız

Fatih Artman

Ersin Korkut

Ekşi Elmalar nerede, hangi yaylada çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu nedir?

(Kaynak: Ekşi Elmalar)