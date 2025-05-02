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Meteoroloji'den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Raporda 16 ile sarı kodlu uyarı yapıldığı görüldü. Yapılan açıklamada birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? İşte bölge bölge hava durumu raporu...

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takvim.com.tr
Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirme yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağışlar etkili olacağı belirtildi. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Van ve Iğdır hariç) ile Muğla, Aydın, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya'nın batı iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

16 İLE SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

O iller şu şekilde;
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre 5 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağı görüldü.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji, yağışların Isparta ve Burdur'un batısı, Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale'nin kuzeyi, Sivas, Karabük'ün doğusu, Kastamonu, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm!

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI!

Meteoroloji, rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu İle Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına(50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'ya da toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

İŞTE 2 MAYIS BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C
Çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Çok bulutlu

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

EGE
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimleri ile Burdur ve Isparta'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm!

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir'in doğu, Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinde ve Sivas çevrelerinde, akşam saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusu, Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Van ve Iğdır hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Ş.Urfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.