İŞTE 2 MAYIS BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU



MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Çok bulutlu