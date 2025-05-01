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Kırpılmış görüntü ile algı! CHP'li Adnan Beker'in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, ‘dur’ ihtarına uymayarak aracını bir polis memurunun üzerine sürdü.Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.'dan şikayetçi olurken CHP'li troller iş başına geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 00:57 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 01:21
Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında

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23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü olan şahıs 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka araç ile Cumhuriyet caddesine girişin kapalı olduğunu belirtilmesine rağmen, trafik görevlisinin 'dur' ihtarına uymayarak, üzerine aracı sürdü.

A Haber ekran görüntüsü.A Haber ekran görüntüsü.

Polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.'dan şikayetçi oldu.

KIRPILMIŞ GÖRÜNTÜ İLE ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı kırpılmış görüntü ile algı yaratmaya çalışan Beker şunları söyledi: "23 Nisan'da Partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı'nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu. Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı."

İşte Beker'in yarım paylaştığı görüntünün tamamı:

CHP'li Adnan Beker'in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı A Haber'de

CHP ARABASI YİNE POLİSİ HEDEF ALDI

Aynı zamanda 23 Nisan'da eski Meclis binasına gitmek üzere yola çıkan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracı görevli memurların üzerine sürdü. Şoföre, yurtdışı yasağıyla birlikte ev hapsi verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ TROLLERİN ALGISINI ÇÜRÜTTÜ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" yönündeki iddiaları yalanladı. Tunç, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL
Bakan Tunç, yaptığı paylaşımında,

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddialar büyük bir yalandır.

CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.

Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, "1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ifadelerini kullandı.

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