Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında

ADALET BAKANI TUNÇ TROLLERİN ALGISINI ÇÜRÜTTÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" yönündeki iddiaları yalanladı. Tunç, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımında,

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddialar büyük bir yalandır.

CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.

Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, "1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır. Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ifadelerini kullandı.