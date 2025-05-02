T.C. ANKARA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/435 Esas

Davacı Arzu Koyuncu vekili Av. SUAT KOCA tarafından Davalı Nurettin KOYUNCU hakkında açılan hmk 166 Madde uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açıldığı davada müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesini, davacı için 10.000,00-TL,müşterek çocukların her biri için 10.000,00-TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, hükmedilen nafakasının her yıl ÜFE oranında arttırılmasına, HMK Madde 174 gereğince 500.000,00-TL maddi, 750.000,00-TL manevi tazminat ve işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep edildiği, HMK 122,127 ve 128. Maddeleri gereğince, dava dilekçesine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezseniz ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02216037 #ilan.gov.tr