Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür

TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla eski Ercan Havalimanı'nda kapılarını açtı.
4 Mayıs'a kadar sürecek festival, teknoloji meraklılarını bir araya getirmeyi planlıyor.
TAKVİM.COM.TR HEYECANA ORTAK OLDU
Takvim.com.tr, 100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC'yi yerinde takip ediyor.
Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, 7'den 70'e büyük ilgi gören TEKNOFEST KKTC'yi ziyaret edenlerin heyecanına ortak oldu.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin açılış programında Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR: İYİ VARSINIZ
Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Bayraktar, "Sizleri ilk yıldan itibaren tam bağımsızlığımız için önemli bir etkinliğin paydaşı olduğunuz ve verdiğiniz emekten dolayı şükranlarımı iletiyorum. Sizler sayesinde TEKNOFEST'in misyonu vizyonu, ruhu çok geniş coğrafyalarla buluşmuş oldu. Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun iyi ki varsınız." dedi.
TEKNOFEST NESLİ DÜNYAYI BU KARANLIKTAN KURTARACAK
Muhteşem bir ilginin olduğunu belirten Bayraktar, "TEKNOFEST kardeş vatanda muhteşem bir enerjiyle yine hem semalara, hem yere, ruhumuza damgasını vurdu. İnşallah buradan yetişecek nesillerin dünyanın sürüklendiği bu karanlıktan onu kurtaracak nesiller olduğuna inanıyoruz. Dünyada en büyük dönüşüm rüzgarı hayatımıza giren yüksek teknolojiler üzerinden gerçekleşiyor. Onu doğru bir niyetle insanlığın, milletimizin faydasına geliştirecek, yeryüzünde adaleti ve merhameti yayacak nesiller yetişsin istiyoruz. İnşallah o da gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Teknolojiyi bağımsızlığımız için geliştiren kurumlarla geleceğimiz için yarışan gençlerin kardeş vatan Kıbrıs'ta buluşmuş olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Bayraktar, "Az önce ASELSAN'ın standındaydık. ASELSAN'ın kuruluşu Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargolardan dolayı oluyor, bir anlamda bağımsızlığımız için. Şimdi ASELSAN yine burada, milletimizle kucaklaşıyor geliştirdiği teknolojileri sergiliyor. Yine savunma sanayimizin ve teknoloji kurumlarımızın çok önemli temsilcileri burada." diyerek beklediklerin çok daha fazla bir ilginin olduğunu bildirdi.
KIZIM DA YARIŞIYOR
KKTC TEKNOFEST yarışmalarına 45 bin gencin başvuru yaptığını sözlerine ekleyen Bayraktar, "Onların finalistleri burada yarışıyor, hatta benim kızım da yarışmacı o da yarışıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Teknofest KKTC'den Takvim.com.tr'ye konuştu.
Gezeravcı, "TEKNOFEST, kardeş milletlerin çocuklarına da teknoloji alanında zihinlerindeki ufkun sınırlarını aşıp, ufkun ötesine erişebileceklerinin net bir ispatını ortaya koymuştur." dedi.
Gezeravcı "Devletimizin iradesiyle icra edilmiş, tarihimizin ilk uzay misyonunun ayrıntılarını birinci ağızdan paylaşmaktan son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'nin Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Burada o eski acıları tekrar yaşamamak için Türkiye ile Türk devletleriyle el ele, omuz omuza daha güzel günlere, bütün dünyanın izolasyonuna ambargosuna rağmen yürümeye devam edeceğiz." dedi.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
Yıldırım, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bir başarı öyküsü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde, teknolojide, savunmada gelişmiş ve "böbürlenen" devletlere verilen bir cevap olduğunu söyledi.
TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinin önemini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Türklerin amacı kimseyi korkutmak değildir ama herkese de kimseden korkmadıklarını bir kez daha göstermektir. Etkinlik boyunca teknoloji, sanayi ve yapay zekayla ilgili pek çok yeniliği görme fırsatınız olacak. Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için burada. Son zamanda teşkilat üyesi ülkelere karşı haksız ithamlara en güzel cevabı burada TEKNOFEST'te, KKTC'de veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye son 25 yılda büyük ilerlemeler kaydetti. Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta bütün dünyanın dikkatini çekiyor. O bakımdan kimse bu gelişmeleri bu ilerlemeyi kendine tehdit algılamasın. Herkes bilsin ki KKTC, Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Burada o eski acıları tekrar yaşamamak için Türkiye ile Türk devletleriyle el ele, omuz omuza daha güzel günlere, bütün dünyanın izolasyonuna ambargosuna rağmen yürümeye devam edeceğiz."
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
"En son kayıt yaptıran 250 bin ziyaretçi olacağıyla ilgili rakam geldi. Bugün beklediğimizden daha fazla bir ilgi gördük. Sabahın erken saatleri festival deneyimi açısından çok daha güzel. Özellikle sabahın erken saatlerinde yoğunluk daha az olduğundan hem ulaşım daha kolay oluyor hem keyifli bir festival deneyimi yaşatıyor. Sabahın erken saatlerini tavsiye ediyoruz.
BİR SONRAKİ NEREDE OLACAK?
Eylül ayında inşallah İstanbul’da yapacağız, ondan sonraki kararımızı netleştirmedik.
BİR DAHA TEKNOFEST OLACAK MI?
TEKNOFEST’in bıraktığı izler olacak. Bilim Lefkoşa’da 15 bin gencimiz eğitim aldı. Bilimi sevdirmek maksatlı eğitimler. Ben inanıyorum ki KKTC teknolojinin, yapay zeka gibi alanlarında, yazılım gibi alanlarında ciddi bir atılım yapabilecek potansiyeli barındırıyor. Dünyada bu işlerin yapıldığı yerlere benzer bir iklim kuşağında. Sadece tatil yapılan bir yer değil aynı zamanda yüksek teknoloji geliştiren bir yer olması hayalimiz.
‘İHA’LARDA DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 3-5 CİVARINDA’
Savunma sanayimizin açısında çok önemli bir yer KKTC, Aselsan’ın kuruluşu Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra uygulanan ambargolar neticesinde ortaya çıkıyor. Bağımsızlığın bu alanlardaki bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu anlaşılmış olunuyor. İnsansız hava araçlarımıza baktığımızda dışa bağımlılık yüzde 3-5 civarında.
"EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM RÜZGARI YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜZERİNDEN GELİYOR"
Teknolojinin her kolunda TEKNOFEST’in hedefi dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirmek. Sivil teknoloji şirketlerinin KKTC’de yatırım yapacağını değerlendiriyorum. İnsanın içindeki özgüvenin yerine gelmesiyle ve aynı zamanda yüksek donanımla ve inançla teknoloji gelişiyor. En büyük dönüşüm rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden geliyor.
TEKNOFEST tümüyle insanımıza olan yatırım. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz. 4 Mayıs’a kadar TEKNOFEST açık. TEKNOFEST tam bağımsız ve müreffeh olmak üzerine bir anlamda özgüven devrimi. Yapılamaz denileni başarabilme duygusunu nesillere aşılayan bir festival. Aslında bir festivalden çok daha fazlası, bir ruh TEKNOFEST."
Çocuklarını alana getiren bir anne Takvim.com.tr'ye konuştu.
TEKNOFEST'i ilgiyle takip ettiğini belirtip "Gayet gurur verici zaten bunu daha önce de Türkiye'de yapıyorlardı burada da yapmaları çok iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
TEKNOFEST heyecanını KKTC'ye taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kacır, "TEKNOFEST'te bizimle birlikte olan milletimizle buluşuyoruz. Büyük bir gurur büyük bir heyecan. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında çok zor günlerden bu günlere geldi Türk milleti. O günlerde işte burada Türk Mukavemet Teşkilatı'mızın milli mücadele sergi alanı var. Kendi el yapımı silahlarıyla mücadele eden şehitlerimizin hatırasını yad ediyoruz. Bugün geldiğimiz seviyeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 22 yılda milli teknoloji hamlesi adına atılan adımlarla geldiğimiz seviyeyi dünyanın en iyisi İnsanız Hava Araçları'mızı, milli helikopterlerimizi, eğitim jet uçaklarımızı, Türkiye'nin milli teknolojide ve milli savunma sanayiinde elde ettiği kazanımları bütün dünyaya büyük bir iftiharla sergiliyoruz." dedi.
Kıbrıs Türklerinin davalarından vazgeçmeyeceğini sözlerine ekleyen Kacır, "İnşallah bu yolculuk güçlü şekilde devam edecek. Türk gençliği TEKNOFEST kuşağı bu bayrağı çok daha ileri düzeylere taşıyacak. Kıbrıs Türkleri de inanıyorum ki davalarından asla vazgeçmeyecek. Bizler de her daim Kıbrıs Türkünün yanında olmayı sürdüreceğiz. Bütün milletimizi, KKTC'nin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya eski Ercan Havalimanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.
Program kapsamında Solotürk tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi.