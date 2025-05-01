Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin açılış programında Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.





TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR: İYİ VARSINIZ

Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Bayraktar, "Sizleri ilk yıldan itibaren tam bağımsızlığımız için önemli bir etkinliğin paydaşı olduğunuz ve verdiğiniz emekten dolayı şükranlarımı iletiyorum. Sizler sayesinde TEKNOFEST'in misyonu vizyonu, ruhu çok geniş coğrafyalarla buluşmuş oldu. Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun iyi ki varsınız." dedi.

TEKNOFEST NESLİ DÜNYAYI BU KARANLIKTAN KURTARACAK

Muhteşem bir ilginin olduğunu belirten Bayraktar, "TEKNOFEST kardeş vatanda muhteşem bir enerjiyle yine hem semalara, hem yere, ruhumuza damgasını vurdu. İnşallah buradan yetişecek nesillerin dünyanın sürüklendiği bu karanlıktan onu kurtaracak nesiller olduğuna inanıyoruz. Dünyada en büyük dönüşüm rüzgarı hayatımıza giren yüksek teknolojiler üzerinden gerçekleşiyor. Onu doğru bir niyetle insanlığın, milletimizin faydasına geliştirecek, yeryüzünde adaleti ve merhameti yayacak nesiller yetişsin istiyoruz. İnşallah o da gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojiyi bağımsızlığımız için geliştiren kurumlarla geleceğimiz için yarışan gençlerin kardeş vatan Kıbrıs'ta buluşmuş olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Bayraktar, "Az önce ASELSAN'ın standındaydık. ASELSAN'ın kuruluşu Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargolardan dolayı oluyor, bir anlamda bağımsızlığımız için. Şimdi ASELSAN yine burada, milletimizle kucaklaşıyor geliştirdiği teknolojileri sergiliyor. Yine savunma sanayimizin ve teknoloji kurumlarımızın çok önemli temsilcileri burada." diyerek beklediklerin çok daha fazla bir ilginin olduğunu bildirdi.

KIZIM DA YARIŞIYOR

KKTC TEKNOFEST yarışmalarına 45 bin gencin başvuru yaptığını sözlerine ekleyen Bayraktar, "Onların finalistleri burada yarışıyor, hatta benim kızım da yarışmacı o da yarışıyor." ifadelerini kullandı.