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CHP'li Özel'in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturması sonrası Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, Batı medyasına Türkiye'yi tüm çığırtkanlığıyla şikayet etmeye devam ediyor. Son olarak Fransız basınından Euro News'a konuşan Özel, Avrupa'dan gelen desteğin yetersiz olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:47 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 18:02
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!

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Türkiye'yi Batı medyasına tüm çığırtkanlığıyla şikayet etmeye doyamadı. CHP'li Özgür Özel, İtalyan basınının ardından şimdi de Fransız medyasına ağlamaya başladı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk çetesinin İBB'yi 560 milyar TL zarara uğratan ihale vurgunu sonrası Özel, algı operasyonlarına hız verdi.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fransız basınından Euro News'a konuşan Özgür Özel, Avrupa ülkelerine çağrı yaparak "Destekler yetersiz" diyerek yakındı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

CHP LİDERİ FRANSIZ BASININA AĞLADI
CHP lideri Özgür Özel, "Avrupa Birliği'nden artık bu Türkiye'de yaşanan hukuksuzluğa Avrupa ülkelerinden de tepkiler gelmeye başladı. Tabii hepsini yeterli olarak ifade edemem. Almanya'da sosyal demokratların SPD'nin bizimle göstermiş olduğu dayanışma çok önemli. Ama ileride büyük koalisyon kuracakları, yeniden CSU'nun da bakanının Türkiye'ye yapmış olduğu ziyarette yapmış olduğu desteği de çok kıymetli buluyorum.

Macron'un süreçle ilgili doğru bilgilendirildiğini ve ortaya koyduğu yaklaşımı çok doğru buluyorum. Ama İngiltere İşçi Partisi'nin ki kardeş partimizdir. Starmer'ın ortaya koyduğu yaklaşım ise son derece çelişkili, tutarsız bir şekilde buluyorum. İngiltere gibi demokratik geleneği bu kadar yüksek olan bir ülkede, kendisini demokrasinin beşiği diye ifade eden bir ülkede böyle bir sessizlik son derece manidar." ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI
Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi alelacele İtalyan basınına konuşan Özel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Başkan Erdoğan'a karşı algı operasyonuna soyunmuştu.

Türkiye'yi ve bağımsız yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak İtalya basınına konuşmuştu.

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