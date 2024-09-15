Bunu yaparak 11 kilo verdi! 2 çocuklu Hazal Kaya’nın zayıflık sırrı ortaya çıktı

🚶‍♀️ Düzenli Yürüyüş ve Şekersiz Beslenme Hazal Kaya, sağlık sorunlarından dolayı şeker, un ve unlu gıdaları hayatından çıkarmak zorunda kaldığını belirtiyor. "Hastalığıma göre beslendiğimde hemen gidiyor kilolar. İnsanlar şeker hastaları için zayıflamanın zor olduğunu düşünüyor, oysa çok kolay," diyen Kaya, her gün düzenli olarak kahve içip bir buçuk saat yürüyüş yaparak metabolizmasını hızlandırdığını ifade ediyor.

🥗 Kendi Yemeklerini Kendi Pişiriyor Hazal Kaya, sağlıklı bir beslenme programı oluşturduktan sonra, yemeklerini kendisi pişirmeye başlamış. Verdiği röportajda, "Klasik sağlıklı beslenme için arada meyve ve sebze suyu içiyorum. Detoks, diyet falan hiç bana göre değil," ifadelerini kullanarak diyet yapmadan nasıl zayıfladığını açıklıyor.

🍏 Sağlıklı Beslenme ve Düzenli Rutin Hazal Kaya, sağlıklı beslenme ve düzenli bir rutinin önemine dikkat çekiyor. Her 2.5 saatte bir ne yiyeceğini planlayan oyuncu, "Yediğine içtiğine dikkat ettiğinde otomatik olarak kilo veriyorsun," diyerek beslenme düzeninin önemini vurguluyor.

Hazal Kaya, eşi ali Atay ve çocukları KOLAY SEBZE-MEYVE SUYU TARİFLERİ 🥒 Yeşil Enerji Suyu 🥒 1 salatalık

🍏 1 yeşil elma

🥬 1 avuç ıspanak

🍋 Yarım limonun suyu Hepsini blenderdan geçir, soğuk servis et! 🌿