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İşte yeni hayat | Çalışma yaşamına ve emekliliğe ilişkin yeni reformlar yolda!

Milyonların gözü Temmuz zamları ve toplu sözleşmelere çevrilirken, önümüzdeki dönemde çalışanlara yeni haklar sağlayacak, emekliliği kolaylaştıracak reformlar da hayata geçirilecek.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
İşte yeni hayat | Çalışma yaşamına ve emekliliğe ilişkin yeni reformlar yolda!

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Bugüne kadar sosyal güvenlikte pek çok önemli reforma imza atan hükümet, yenileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu reformlar ile çalışanlar yeni haklara kavuşacak, emeklilik kolaylaşacak. İşte önümüzdeki dönemde milyonları bekleyen bazı gelişmeler...

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GELİRLER ARTACAK: Temmuz ayında milyonların geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 6'yı aşan kısmı kadar fark verilecek. Memur maaş artışlarına endeksli sosyal destekler ve kıdem tazminatı tavanı da Temmuz'da güncellenecek. Asgari ücrette artış için ise ara zam kararı alınması gerekecek. Ancak isteyen iş yerleri çalışanlarına ara zam yapabilecek.

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İŞÇİYE-MEMURA-EMEKLİYE TOPLU SÖZLEŞME: 2025, çalışanlar ve emekliler için toplu sözleşme yılı olacak. İlk toplu sözleşme kamu işçileri için yapılacak. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2 yıllık dönemdeki zam oranları ile mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde karara bağlanacak.

Ardından Ağustos ayında yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme süreci gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 ay sürecek görüşmelerde memurların ve emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Eylül ayında da metal iş kolunda yaklaşık 300 bin özel sektör işçisi için süreç başlayacak.

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ESNEK ÇALIŞMA: Bu yıl uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

ANNE-BABALARIN İZNİ UZAYACAK: Çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1.5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilirken, memur ve işçi babaların doğum izni arasındaki ayrımın kaldırılması üzerinde de duruluyor. Ayrıca çocuk ilkokul çağına gelene kadar yararlanılabilen yarı zamanlı çalışma imkanının memurlar için de başlatılmasının hazırlığı yapılıyor.

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MEMURLARA EK GÖSTERGE: 3600 ek göstergeye ilişkin yeni çalışma da hayata geçirilecek. Bu düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanacak. 500 bini aşkın kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışan memurların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek.

PRİM DESTEĞİ: Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için de düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Ayrıca emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da masaya yatırılacak. Burada pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Sigorta öncesi doğumlara borçlanma imkanı sağlanması talepleri de var. Çalışmalar kapsamında bu konunun da karara bağlanması bekleniyor.

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ÇİFTE MAAŞ İMKANI: Çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye alınacak. Orta Vadeli Program'da 2025'in son çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen bu reform için "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır" denilmişti.

SÜRE KISALACAK: Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Burada kapsama 1 milyon küçük esnafın alınması bekleniyor. Kapsama girecek esnafın '10 ve daha az kişi çalıştıran' şeklinde belirlenebileceği belirtiliyor. Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak.

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

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