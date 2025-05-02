15 yıldır çözülemeyen sır ölüm! Can Paksoy'a Yargıtay şoku! Holding veliahtı için gözler Ceza Kurulu'nda
İşadamı Mahmut Paksoy'un oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Yıllardır çözüme ulaşmayan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin direnme kararını bozarak dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. Ceza Genel Kurulu, Can Paksoy'un beraat mi edeceğine yoksa yeniden yargılanarak ceza mı alacağına nihai olarak karar verecek.