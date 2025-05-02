15 yıldır çözülemeyen sır ölüm! Can Paksoy'a Yargıtay şoku! Holding veliahtı için gözler Ceza Kurulu'nda

İşadamı Mahmut Paksoy'un oğlu Can Paksoy'un kız arkadaşı Nazlı Sinem Erköseoğlu, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Yıllardır çözüme ulaşmayan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin direnme kararını bozarak dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi. Ceza Genel Kurulu, Can Paksoy'un beraat mi edeceğine yoksa yeniden yargılanarak ceza mı alacağına nihai olarak karar verecek.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 07:05 Paylaş







26 Eylül 2010'da Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan Can Paksoy hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020 yılında verilen beraat kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2023'te bozulmuştu.

Yargıtay'ın 'mahkûmiyet verilmeli' yönündeki bu kararına rağmen yerel mahkeme 2024 yılında bir kez daha direnerek Paksoy'un beraatine hükmetti.

İtirazlar üzerine dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Yerel mahkemenin direnme kararı sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin verdiği yeni kararında; Can Paksoy'un "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

"DELİLLER KESİN DEĞİL"

Yargıtay, "sanığın kendisini suçtan kurtarmaya yönelik çelişkili savunmalarına itibar edilemeyeceği" kanaatine vardı. Daire çoğunluğu, delillerin sanığın maktule yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini gösterdiği görüşünde birleşti. Buna karşın karar oyçokluğuyla alındı.