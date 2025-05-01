İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere 409 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.





409 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilde 286 bin 584 vatandaşın katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını belirterek "Etkinlikler kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı." ifadesini kullandı.