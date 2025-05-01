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1 Mayıs'ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri için toplananlara izin verilmedi. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 19:34
1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere 409 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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409 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilde 286 bin 584 vatandaşın katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını belirterek "Etkinlikler kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. (DHA)Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. (DHA)

Taksim Meydanı'na çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma etkinliğiyle ilgili 13 sendikanın organizasyonunda 817 kişinin katılımıyla 13 etkinliğin yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

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