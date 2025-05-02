Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan yarışmacı!

2 Mayıs Cuma günü ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları, haftanın son gününde son kez mutfağa girerek jüriyi etkilemeye çalıştı. Tüm hafta boyunca verilen puanların ardından, büyük ödülün sahibi belli oldu ve bir yarışmacı 150 Bin TL'lik ödülü kazanarak haftayı zaferle tamamladı. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? İşte yarışmada kazanan isim…
(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
TV8'de Zuhal Topal'ın sunuculuğunda ekrana gelen Yemekteyiz, 2 Mayıs 2025 Cuma günü hafta finaliyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Haftanın her günü büyük bir rekabete sahne olan yarışmada, bugün final günü. Haftanın son bölümünde yarışmacılar son kez değerlendirmeye alınacak ve toplam puanlar doğrultusunda bir isim haftanın birincisi seçilerek büyük ödülün sahibi olacak.
(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
Yıldıray Bey
Dilara Hanım
Derya Hanım
Bergen Hanım
Faruk Bey