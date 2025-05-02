Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan yarışmacı!

2 Mayıs Cuma günü ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları, haftanın son gününde son kez mutfağa girerek jüriyi etkilemeye çalıştı. Tüm hafta boyunca verilen puanların ardından, büyük ödülün sahibi belli oldu ve bir yarışmacı 150 Bin TL'lik ödülü kazanarak haftayı zaferle tamamladı. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? İşte yarışmada kazanan isim…