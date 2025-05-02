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Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan yarışmacı!

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Yemekteyiz'in 2 Mayıs Cuma günü yayınlanan final bölümünde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Haftanın son gününde, 150 Bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar son kez mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. Peki 2 Mayıs Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte kazanan yarışmacı!

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:17
Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci olan yarışmacı!

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2 Mayıs Cuma günü ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları, haftanın son gününde son kez mutfağa girerek jüriyi etkilemeye çalıştı. Tüm hafta boyunca verilen puanların ardından, büyük ödülün sahibi belli oldu ve bir yarışmacı 150 Bin TL'lik ödülü kazanarak haftayı zaferle tamamladı. Peki Yemekteyiz'in kazananı kim oldu? İşte yarışmada kazanan isim…

(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8'de Zuhal Topal'ın sunuculuğunda ekrana gelen Yemekteyiz, 2 Mayıs 2025 Cuma günü hafta finaliyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Haftanın her günü büyük bir rekabete sahne olan yarışmada, bugün final günü. Haftanın son bölümünde yarışmacılar son kez değerlendirmeye alınacak ve toplam puanlar doğrultusunda bir isim haftanın birincisi seçilerek büyük ödülün sahibi olacak.

(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)(Kaynak: Zuhal Topal'la Yemekteyiz)

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Yıldıray Bey

Dilara Hanım

Derya Hanım

Bergen Hanım

Faruk Bey