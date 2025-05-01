Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi

ABD basını, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde Signalgate skandalına sebep olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alındığını bildirdi. Beyaz Saray konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

ABD'li yayın kuruluşu Fox News ayrıca, Waltz'un yardımcısı Alex Wong'un da kovulduğunu bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mİke Waltz, Reuters

BEYAZ SARAY'DA SIGNALGATE SKANDALI

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.