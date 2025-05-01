Lütfü Savaş'tan CHP'li Özgür Özel'e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB'ye terör soruşturmasından çıktı! "Sizler gibi terörün gölgesinde 'DEM’lenmedim"

Lütfü Savaş , mesleğine atıf yaparak "Bir mikrop doktoru olarak, mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim." sözleriyle Özgür Özel 'e doğrudan göndermede bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "vatana ihanet" ve "piyonluk" ithamlarına sert yanıt veren Savaş, "Siz eczacılar reçete yazamazsınız, teşhisi ve tedaviyi biz koyarız" ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr arşiv)

"TERÖRÜN GÖLGESİNDE 'DEM'LENMEDİM"

Parti içindeki "Kent Uzlaşısı" sürecine değinen Lütfü Savaş, "Ben sizler gibi Kent Uzlaşısı anlaşmasını yapıp, terörün gölgesinde 'DEM'lenmedim. Bu anlaşmaya karşı çıktım. Parti içi platformlardaki tepkimiz ciddiye alınmayınca da kamuoyu ile paylaştım. Bu duruma tepki gösterdiğim için, şahsımla ilgili ihraç kararı aldınız. Bu konu şu an yargıda. Ve bugün partimiz, sizin bu uygulamalarınız sebebi ile; devlet tarafından açılmış olan 'Terör soruşturması' ile karşı karşıyadır!" ifadelerini kullandı.