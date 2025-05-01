PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Lütfü Savaş'tan CHP'li Özgür Özel'e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB'ye terör soruşturmasından çıktı! "Sizler gibi terörün gölgesinde 'DEM’lenmedim"

CHP'de ne kaos ne de skandal bitmek bilmiyor. Son olarak partiden ihraç edilen Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Özgür Özel’in “vatana ihanet” ve “piyonluk” ithamlarına sert yanıt veren Savaş, “Siz eczacılar reçete yazamazsınız, teşhisi ve tedaviyi biz koyarız” ifadelerini kullandı. Parti içindeki “Kent Uzlaşısı” sürecine ve şaibeli kurultaya değilen Lütfü Savaş, "Bir mikrop doktoru olarak, mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 22:12 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 22:12
Lütfü Savaş’tan CHP’li Özgür Özel’e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB’ye terör soruşturmasından çıktı! Sizler gibi terörün gölgesinde ’DEM’lenmedim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek sözlerle Özgür Özel'i hedef aldı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

ÖZGÜR ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Lütfü Savaş, mesleğine atıf yaparak "Bir mikrop doktoru olarak, mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim." sözleriyle Özgür Özel'e doğrudan göndermede bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "vatana ihanet" ve "piyonluk" ithamlarına sert yanıt veren Savaş, "Siz eczacılar reçete yazamazsınız, teşhisi ve tedaviyi biz koyarız" ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

"TERÖRÜN GÖLGESİNDE 'DEM'LENMEDİM"

Parti içindeki "Kent Uzlaşısı" sürecine değinen Lütfü Savaş, "Ben sizler gibi Kent Uzlaşısı anlaşmasını yapıp, terörün gölgesinde 'DEM'lenmedim. Bu anlaşmaya karşı çıktım. Parti içi platformlardaki tepkimiz ciddiye alınmayınca da kamuoyu ile paylaştım. Bu duruma tepki gösterdiğim için, şahsımla ilgili ihraç kararı aldınız. Bu konu şu an yargıda. Ve bugün partimiz, sizin bu uygulamalarınız sebebi ile; devlet tarafından açılmış olan 'Terör soruşturması' ile karşı karşıyadır!" ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

"TOPLUMSAL DARBEYE ZEMİN HAZIRLIYORSUNUZ"

"CHP'yi marjinalleştirip toplumsal darbeye zemin hazırlıyorsunuz" diyen Lütfü Savaş, "Slogan siyasetinden başka bir şey üretemeyen genel başkan olarak, bugün sokağı sadece sıkıntıda olan halkımızı ve gençlerimizi kullanarak daha önce defalarca yaşadığımız darbe öncesi olayları yaşatarak Atatürk'ün devrimlerini koruyup yaşatamazsınız!" sözleriyle devam etti.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

İşte Lütfü Savaş'ın paylaşımının tamamı:

Sayın Eczacı Özgür Özel! Önce size şunu söyleyeyim; siz eczacılar, biz doktorların verdiği reçete ile ilaç verirsiniz. Teşhisi ve tedaviyi biz yaparız! Malum ben de mikrop doktoruyum! Şimdi de öyle yapacağım: Şahsıma yönelik, 'vatana ihanet' ve 'piyon' suçlamalarınız siyasi nezaketle bağdaşmayan, mesnetsiz olduğu kadar çok da ağır ithamlardır. Önce partimize çok büyük zarar verir. Sonra Türkiye'ye ve Türkiye siyasetine….
Önce bazı hatırlatmalarda bulunayım: Ben sizler gibi Kent Uzlaşısı anlaşmasını yapıp, 'TERÖR'ün gölgesinde 'DEM'lenmedim. Bu anlaşmaya karşı çıktım. Parti içi platformlardaki tepkimiz ciddiye alınmayınca da kamuoyu ile paylaştım. Bu duruma tepki gösterdiğim için, şahsımla ilgili ihraç kararı aldınız. Bu konu şu an yargıda.. Ve bugün partimiz, sizin bu uygulamalarınız sebebi ile; devlet tarafından açılmış olan 'TERÖR SORUŞTURMASI' ile karşı karşıyadır!
Öncelikle, bu ülkenin kurucu partisini getirdiğiniz durumu ve nerede hata yaptığınızı arada sırada sorgulamanızı tavsiye ederim! Hal böyleyken şimdi de kalkmış bana bu ağır ithamlarda bulunuyorsunuz. Kurucu partimizi iktidara getirecek, tüm toplumu kucaklayacak politikalar üreterek ülkemizin içinde bulunduğu zor duruma ilaç olmak yerine ; marjinalleştirip adeta bir toplumsal darbeye zemin hazırlama örgütüne partimizi çevirdiğiniz herkesin malumudur. Slogan siyasetinden başka bir şey üretemeyen genel başkan olarak, bugün sokağı sadece sıkıntıda olan halkımızı ve gençlerimizi kullanarak daha önce defalarca yaşadığımız darbe öncesi olayları yaşatarak Atatürk'ün devrimlerini koruyup yaşatamazsınız! Ülkemizi dış ülkelerin gazetelerine şikayet ederek değil, içerdeki iktidar ile mücadele edecek politika ve projeler üreterek ve iktidarı halka şikayet ederek CHP iktidara gelebilir! Emperyalist güçlerden yardım dilenerek iktidar olamazsınız!
Hatay gibi acılarla yoğrulmuş bir şehirde, 'Aday belirleme sürecinde alternatif bulamadık' diyerek, anketlerde birinci çıkmış adayınız ile ilgili bu yorumu yapmak, en basitinden demokratik değerleri hiçe saymak, halkın taleplerini göz ardı etmek ve siyasi sorumluluktan kaçmaktır. Seçim sonrasında yaşanan usulsüzlüklere CHP olarak yeterli mücadeleyi verememek de sizin yönetemediğiniz CHP'nin ve sizin sorumluluğunuzdadır.
Bunun da belgeleri ve evraklarını en iyi siz biliyorsunuz! Siz, 'Atatürk'ün, ' şahsi meselem' dediği şehrin seçim sonuçlarına sahip çıkamamış bir genel başkan iken; bizim buna itirazımız mı hainliktir? Sizin buna sessizliğiniz mi? Hatırlatayım: Demokrasi, sadakat değil adalet ister! Genel Başkanlık makamı da iftira atma, suç uydurma ve kişisel hesaplaşma yeri değildir. 'İhanet' suçlaması sizin acizliğinizin itirafıdır. Kurultay sürecinde yaşanan hukuki süreçler devam etmektedir. Amacımız; bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunun 'temiz' kalmasının mücadelesini vermektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dillendirdiği, 'ŞAİBE' den partimizi arındırmaktır!
CHP bugüne kadar, 'ŞAİBE' ile hiçbir şekilde yan yana gelmemiştir. Ve sizin yönettiğiniz dönemdeki bu ağır suçlamaya 'sessizlik ' dışında bir tepkiniz olmamıştır.! Bizden kimse bu konuda 'susmamızı' beklemesin! CHP, halkın sesine kulak veren, demokratik değerleri savunan bir partidir. Bu değerleri korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur!
Parti içindeki demokrasiyi savunmak ve CHP'nin üzerine yapıştırılmaya çalışılan 'ŞAİBE'yi yargı yoluyla söküp atmak ne zamandan beri hainliktir? Sayın Eczacı Özgür Özel! Sanırım bana atfettiğiniz 'Travma' nın anlamını yeniden okursanız, 'travma'nın nerede olduğunu daha kolay bulabilirsiniz. Talep ederseniz daha uzun reçeteler de yazabilirim! Bir mikrop doktoru olarak, mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim. En iyi tedaviyi önereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu da partimize ve vatana hainlik değil, bilakis önce GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'e, partimize ve cumhuriyete hizmettir!!!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür
Bakan Kurum’dan iftiralara sert tepki: CHP’li Özel’e tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın
1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
Kıbrıs’ta TEKNOFEST rüzgarı: KKTC, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir
Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi
TEKNOFEST 2025 Yunan’ı panikletti! Atina skandal haritayla duyurdu: İşgal altındaki topraklarda savaş uçakları
KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular
Galatasaray’dan flaş transfer! En büyük sorun çözülüyor
Zamanlama manidar... Tutuklu İBB müdürü Elçin Karaoğlu’nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı: 700 bin dolar ve yarım kilo altın!
Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti: Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...
İsrail alev alev yanıyor! Ben Gvir hedefte: Helikopter alımını engelledi yangınla mücadeleyi baltaladı
İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek
Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında! Müzikle geçen 58 yıllık bir ömür...
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler
Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...