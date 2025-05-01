Lütfü Savaş'tan CHP'li Özgür Özel'e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB'ye terör soruşturmasından çıktı! "Sizler gibi terörün gölgesinde 'DEM’lenmedim"

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek sözlerle Özgür Özel'i hedef aldı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek sözlerle Özgür Özel'i hedef aldı.
ÖZGÜR ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Lütfü Savaş, mesleğine atıf yaparak "Bir mikrop doktoru olarak, mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim." sözleriyle Özgür Özel'e doğrudan göndermede bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "vatana ihanet" ve "piyonluk" ithamlarına sert yanıt veren Savaş, "Siz eczacılar reçete yazamazsınız, teşhisi ve tedaviyi biz koyarız" ifadelerini kullandı.
"TERÖRÜN GÖLGESİNDE 'DEM'LENMEDİM"
Parti içindeki "Kent Uzlaşısı" sürecine değinen Lütfü Savaş, "Ben sizler gibi Kent Uzlaşısı anlaşmasını yapıp, terörün gölgesinde 'DEM'lenmedim. Bu anlaşmaya karşı çıktım. Parti içi platformlardaki tepkimiz ciddiye alınmayınca da kamuoyu ile paylaştım. Bu duruma tepki gösterdiğim için, şahsımla ilgili ihraç kararı aldınız. Bu konu şu an yargıda. Ve bugün partimiz, sizin bu uygulamalarınız sebebi ile; devlet tarafından açılmış olan 'Terör soruşturması' ile karşı karşıyadır!" ifadelerini kullandı.
"TOPLUMSAL DARBEYE ZEMİN HAZIRLIYORSUNUZ"
"CHP'yi marjinalleştirip toplumsal darbeye zemin hazırlıyorsunuz" diyen Lütfü Savaş, "Slogan siyasetinden başka bir şey üretemeyen genel başkan olarak, bugün sokağı sadece sıkıntıda olan halkımızı ve gençlerimizi kullanarak daha önce defalarca yaşadığımız darbe öncesi olayları yaşatarak Atatürk'ün devrimlerini koruyup yaşatamazsınız!" sözleriyle devam etti.
İşte Lütfü Savaş'ın paylaşımının tamamı:
Sayın Eczacı Özgür Özel! Önce size şunu söyleyeyim; siz eczacılar, biz doktorların verdiği reçete ile ilaç verirsiniz. Teşhisi ve tedaviyi biz yaparız! Malum ben de mikrop doktoruyum! Şimdi de öyle yapacağım: Şahsıma yönelik, 'vatana ihanet' ve 'piyon' suçlamalarınız siyasi nezaketle bağdaşmayan, mesnetsiz olduğu kadar çok da ağır ithamlardır. Önce partimize çok büyük zarar verir. Sonra Türkiye'ye ve Türkiye siyasetine….
Önce bazı hatırlatmalarda bulunayım: Ben sizler gibi Kent Uzlaşısı anlaşmasını yapıp, 'TERÖR'ün gölgesinde 'DEM'lenmedim. Bu anlaşmaya karşı çıktım. Parti içi platformlardaki tepkimiz ciddiye alınmayınca da kamuoyu ile paylaştım. Bu duruma tepki gösterdiğim için, şahsımla ilgili ihraç kararı aldınız. Bu konu şu an yargıda.. Ve bugün partimiz, sizin bu uygulamalarınız sebebi ile; devlet tarafından açılmış olan 'TERÖR SORUŞTURMASI' ile karşı karşıyadır!
Öncelikle, bu ülkenin kurucu partisini getirdiğiniz durumu ve nerede hata yaptığınızı arada sırada sorgulamanızı tavsiye ederim! Hal böyleyken şimdi de kalkmış bana bu ağır ithamlarda bulunuyorsunuz. Kurucu partimizi iktidara getirecek, tüm toplumu kucaklayacak politikalar üreterek ülkemizin içinde bulunduğu zor duruma ilaç olmak yerine ; marjinalleştirip adeta bir toplumsal darbeye zemin hazırlama örgütüne partimizi çevirdiğiniz herkesin malumudur. Slogan siyasetinden başka bir şey üretemeyen genel başkan olarak, bugün sokağı sadece sıkıntıda olan halkımızı ve gençlerimizi kullanarak daha önce defalarca yaşadığımız darbe öncesi olayları yaşatarak Atatürk'ün devrimlerini koruyup yaşatamazsınız! Ülkemizi dış ülkelerin gazetelerine şikayet ederek değil, içerdeki iktidar ile mücadele edecek politika ve projeler üreterek ve iktidarı halka şikayet ederek CHP iktidara gelebilir! Emperyalist güçlerden yardım dilenerek iktidar olamazsınız!
Hatay gibi acılarla yoğrulmuş bir şehirde, 'Aday belirleme sürecinde alternatif bulamadık' diyerek, anketlerde birinci çıkmış adayınız ile ilgili bu yorumu yapmak, en basitinden demokratik değerleri hiçe saymak, halkın taleplerini göz ardı etmek ve siyasi sorumluluktan kaçmaktır. Seçim sonrasında yaşanan usulsüzlüklere CHP olarak yeterli mücadeleyi verememek de sizin yönetemediğiniz CHP'nin ve sizin sorumluluğunuzdadır.
Bunun da belgeleri ve evraklarını en iyi siz biliyorsunuz! Siz, 'Atatürk'ün, ' şahsi meselem' dediği şehrin seçim sonuçlarına sahip çıkamamış bir genel başkan iken; bizim buna itirazımız mı hainliktir? Sizin buna sessizliğiniz mi? Hatırlatayım: Demokrasi, sadakat değil adalet ister! Genel Başkanlık makamı da iftira atma, suç uydurma ve kişisel hesaplaşma yeri değildir. 'İhanet' suçlaması sizin acizliğinizin itirafıdır. Kurultay sürecinde yaşanan hukuki süreçler devam etmektedir. Amacımız; bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunun 'temiz' kalmasının mücadelesini vermektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dillendirdiği, 'ŞAİBE' den partimizi arındırmaktır!
CHP bugüne kadar, 'ŞAİBE' ile hiçbir şekilde yan yana gelmemiştir. Ve sizin yönettiğiniz dönemdeki bu ağır suçlamaya 'sessizlik ' dışında bir tepkiniz olmamıştır.! Bizden kimse bu konuda 'susmamızı' beklemesin! CHP, halkın sesine kulak veren, demokratik değerleri savunan bir partidir. Bu değerleri korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur!
Parti içindeki demokrasiyi savunmak ve CHP'nin üzerine yapıştırılmaya çalışılan 'ŞAİBE'yi yargı yoluyla söküp atmak ne zamandan beri hainliktir? Sayın Eczacı Özgür Özel! Sanırım bana atfettiğiniz 'Travma' nın anlamını yeniden okursanız, 'travma'nın nerede olduğunu daha kolay bulabilirsiniz. Talep ederseniz daha uzun reçeteler de yazabilirim! Bir mikrop doktoru olarak, mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim. En iyi tedaviyi önereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu da partimize ve vatana hainlik değil, bilakis önce GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'e, partimize ve cumhuriyete hizmettir!!!