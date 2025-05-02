PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Fatih Aydın'ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol'da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

22 yaşındaki Fatih Aydın, ailesi tarafından 7 Temmuz 2024'te kayıp olarak bildirilmişti. 13 Nisan'da bir ceset bulundu ve cesedin geçtiğimiz Temmuz ayında kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Aydın'ın cenazesi Halkalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilirken bugün Esra Erol'da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 21:04 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 21:04
Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

22 yaşındaki Fatih Aydın, ailesi tarafından 7 Temmuz 2024'te kayıp olarak bildirilmişti. Annesi Rabia Aydın'ın ifadesine göre, Fatih evden babasıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından sinirlenerek çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

O tarihten bu yana genç adamı bulmak için başlatılan çalışmalar, Esra Erol'un programına da taşınmış, ailesi çeşitli iddialarla gündeme gelmişti.

Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından cansız bedenin kimliği tespit edildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin, 9 ay önce kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Ailesine acı haber ulaştırılırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Fatih Aydın'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Aydın'ın cenazesi bugün öğle vakti Halkalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Başakşehir'de bulunan Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Bugün Esra Erol'da canlı yayınında ise yine duygu dolu anlar yaşandı. Cenaze törenine katılmayan anne Rabia bugün oğlunun mezarına geldi.

Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

Anne Rabia Fatih Aydın'ın mezarı başında defalarca özür dileyerek veda oğluna veda etti.

Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

Aynı zamanda Anne Rabia oğlu Fatih Aydın'ın güvercinini de mezarına getirip serbest bıraktı.