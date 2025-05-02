Fatih Aydın’ın cansız bedeni bulunmuştu! Esra Erol’da canlı yayınında anne Rabia oğlunun mezarı başında defalarca özür diledi

22 yaşındaki Fatih Aydın, ailesi tarafından 7 Temmuz 2024'te kayıp olarak bildirilmişti. Annesi Rabia Aydın'ın ifadesine göre, Fatih evden babasıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından sinirlenerek çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

O tarihten bu yana genç adamı bulmak için başlatılan çalışmalar, Esra Erol'un programına da taşınmış, ailesi çeşitli iddialarla gündeme gelmişti.

Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından cansız bedenin kimliği tespit edildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin, 9 ay önce kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Ailesine acı haber ulaştırılırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

TOPRAĞA VERİLDİ Otopsi işlemleri tamamlanan Fatih Aydın'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Aydın'ın cenazesi bugün öğle vakti Halkalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Başakşehir'de bulunan Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.