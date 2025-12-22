PODCAST CANLI YAYIN

Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG arasında Halep’te çıkan çatışmada, 3’ü sivil savunma personeli olmak üzere 5 sivil yaralandı.

Ankara'dan yapılan uyarılara rağmen entegrasyona yanaşmayan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin saldırıları sürerken, Halep'te çatışma yaşandı. Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 sivil yaralandı.

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri arasında Halep kentinde çatışma çıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, SDG'li teröristler kentin kuzeyindeki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden Suriye ordusuna bağlı iç güvenlik noktalarına saldırı düzenledi.

Saldırılarda, 3'ü sivil savunma personeli olmak üzere toplam 5 sivilin yaralandığı bildirildi. Teröristlerin Şeyhan Kavşağı çevresini keskin nişancı ve ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldığı, kent genelinde çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Eşrefiye Mahallesi'nden hareketle Şeyhan ve Lermun kavşakları yakınındaki iç güvenlik noktalarını hedef aldığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle "Gaziantep-Halep kara yolu"nun Lermun ve Şeyhan kavşağı yönündeki bölümünün geçici olarak trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Yetkililer, çatışmaların sürdüğü bölgelerde yaşayan sivillere evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

