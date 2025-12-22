1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
Vicdan sahipleri 1 Ocak'ta Galata'da Gazze için bir araya geliyor. Bu kapsamda TÜGVA Genel Merkezi'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" başlıklı tanıtım toplantısı düzenlendi. Bilal Erdoğan, "Dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşalım" çağrısı yaptı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları etkinliğe katıldı. Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan Başkan Erdoğan'ın Gazze için sergilediği tutuma dikkat çekti. Fenerbahçe Galata'daki buluşmaya destek verdi.
İstanbul'da 2 yıldır düzenlenen ve vicdani ve insani duruşun sembolü olan Gazze buluşması 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde yeniden düzenlenecek.
Bu bağlamda TÜGVA Genel Merkezi'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" başlıklı tanıtım toplantısı düzenledi.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'nin açılış konuşmasını yaptı. Beşinci, "Bunlar (Batı) Bosna Hersek savaşında onlara emanet edilen masum, silahsız on binlerce Bosnalı sivil halkı Sırpların önüne atmamışlar mıydı? Biz bunun birçoğunu farklı coğrafyalarda görmedik mi? 21. yüzyılda 8 aylık bir bebek soğuktan, açlıktan donarak ölüyorsa hangi sistemden, hangi insaniyetten, hangi adaletten bahsedebiliriz?" dedi.
ERDOĞAN: DÜNYAYA YENİDEN GÜÇLÜ BİR SES VERELİM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığını söyledi. İsrail'in tazminat ödemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "İki devletli çözüm hayata geçirilmeli" dedi.
Bilal Erdoğan, 1 Ocak için Galata'ya çağrı yapıp "Dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşalım" şeklinde konuştu.
Süper Lig'in dev kulüpleri de 1 Ocak'taki Gazze yürüyüşü için TÜGVA'da bir araya geldi.
DURSUN ÖZBEK: CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE İÇİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMELİYİZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galata'daki yürüyüşe ilişkin "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir görev olarak bunu üstlendik bunu da seve yapıyoruz" dedi.
Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze için çalışmalarına destek vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Özbek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bugün burada Filistin'de yaşananların, Filistin'deki zulmün dünyaya duyurulmasında çok büyük destek olacak bir etkinlik için bir aradayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak Filistin'de yaşananların birinci gününden itibaren stadyumdaki etkinliklerimizle göstermiştik. Burada yaşanan insanlık dramına Galatasaray Spor Kulübü olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ve çaba için kendine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak da burada yaşanan mezalimi, dramı dünyaya duyurmada Galatasaray Spor Kulübü olarak bunu bir görev olarak üstlendik, seve seve yapıyoruz. Bu çağda yaşananları görünce, değerlerin son derece farklı şekilde ifade edildiği bir dönemde bunları görmek bir baba, bir dede olarak beni büyük derecede rahatsız ediyor.
"1 OCAK'TA GALATASARAYLILARI GALATA'YA DAVET EDİYORUM"
Yaşadığımız dünyada bu konunun artık bir sonuca ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük çaba gösteriyor. Temsil ettiğimiz kurumlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çabalarına destek olmak zorundayız. 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki buluşmayı çok önemsiyorum. Buradan dünyaya çok önemli bir mesaj verilmelidir. Türkiye'de göstereceğimiz direnç ve karşı duruş elbette ki yankı bulacaktır. 1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylıları davet ediyorum. Orada verilen mesaj, yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bu da ehemmiyetlidir. Allah'tan niyazım, bir an evvel zulmün sona ermesi. Türkiye olarak ve Galatasaray olarak, her zamanki duruşumuzu devam ettireceğiz.".
ERTUĞRUL DOĞAN: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE GAZZE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE, TRABZON'UN DURUŞU NET
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine geliyor. Türkiye çok önemli bir duruş sergiliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Trabzonspor'un ve Trabzon'un duruşu netttir. Bir an evvel bu katliam durdurulmalı. Bu siyasi bir konu değil bir insanlık konusu" dedi.
Doğan, "Hiçbir şekilde sinmemiz, susmamız ve Filistin'i unutmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Doğan şu ifadeleri kullandı:
"Çok önemli bir gün. Türkiye'nin en önemli gençlik platformlarından TÜGVA'ya teşekkür ederim. Bu gerçek anlamda bir insanlık suçu. Tüm dünyanın gözü önünde süren bir katliam var yıllardır. Filistin halkına yapılanların dünyada örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine sıkça geliyor. Burada Türkiye açısından bakınca çok önemli bir duruş gösteriliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi ufak büyük bakmadan vermesi gerekiyor. Trabzonspor Kulübü elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa bu tepkiyi vereceğiz. Trabzon şehrinin bu konudaki duruşu nettir. Tüm dünya liderleriyle birlikte bu katliamın durdurulması gerekiyor. Bu siyasi değil insani bir konu. Aile sahibi herhangi biri, bir an bile aklından bunu geçirmek istemiyor ama bu insanlar bunu yıllardır yaşıyor. El birliğiyle bu durum ortadan kaldırılmalı. Slogan çok güzel, bu konuda sinmememiz, silmememiz lazım. Filistin'i unutmamamız lazım."
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN DESTEK
Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulübü de Galata'daki Gazze yürüyüşüne destek verdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, etkinlikte konuşma yaptı.
"SESİMİZİN DAHA GÜR ÇIKMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Adalı da Beşiktaş camiasını yürüyüşe davet edip "Bugüne kadar Beşiktaş camiası olarak bu zulmün, Filistin'deki soykırımın başladığı ilk günden itibaren elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları da camia olarak bu etkinlikte olacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:
Filistinli kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin etkinliklerinde camia olarak yanlarında olacağız, Filistinli kardeşlerimizi her konuda destekleyeceğiz. Sağolsun Sayın Cumhurbaşkanımız bunu gündemde tutuyor.
Camiamız, diğer camialar hep birlikte inşallah 1 Ocak'ta dünyaya güzel resim vererek gündeme getireceğiz.