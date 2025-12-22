1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek









ERTUĞRUL DOĞAN: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYESİNDE GAZZE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE, TRABZON'UN DURUŞU NET



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine geliyor. Türkiye çok önemli bir duruş sergiliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Trabzonspor'un ve Trabzon'un duruşu netttir. Bir an evvel bu katliam durdurulmalı. Bu siyasi bir konu değil bir insanlık konusu" dedi.



Doğan, "Hiçbir şekilde sinmemiz, susmamız ve Filistin'i unutmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.



Doğan şu ifadeleri kullandı:



"Çok önemli bir gün. Türkiye'nin en önemli gençlik platformlarından TÜGVA'ya teşekkür ederim. Bu gerçek anlamda bir insanlık suçu. Tüm dünyanın gözü önünde süren bir katliam var yıllardır. Filistin halkına yapılanların dünyada örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine sıkça geliyor. Burada Türkiye açısından bakınca çok önemli bir duruş gösteriliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi ufak büyük bakmadan vermesi gerekiyor. Trabzonspor Kulübü elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa bu tepkiyi vereceğiz. Trabzon şehrinin bu konudaki duruşu nettir. Tüm dünya liderleriyle birlikte bu katliamın durdurulması gerekiyor. Bu siyasi değil insani bir konu. Aile sahibi herhangi biri, bir an bile aklından bunu geçirmek istemiyor ama bu insanlar bunu yıllardır yaşıyor. El birliğiyle bu durum ortadan kaldırılmalı. Slogan çok güzel, bu konuda sinmememiz, silmememiz lazım. Filistin'i unutmamamız lazım."