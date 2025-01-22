SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı yolcusu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye ve İç cepheyi güçlendirelim" mesajlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısının başlayan dönem kritik bir aşamaya geldi. İmralı'dan sonra TBMM'yi bilgilendiren ve rotayı Edirne ile Kandıra'ya kıran DEM Parti heyeti yeniden İmralı yolcusu. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek. Peki teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:50
DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı yolcusu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla başlayan "terörsüz Türkiye" adımları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürpriz çağrısıyla farklı bir boyuta evrildi.

    DEM'e el uzatan Bahçeli TBMM'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısını yaptı. Bahçeli'nin süpriz çıkışları sonrası DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta İmralı'ya gitti.

    Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti (Fotoğraf: 2014, Takvim.com.tr Arşiv)

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti daha sonra DEM'li Ahmet Türk ile beraber TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra rotayı Edirne'ye Kandıra'ya kırdı.

    DEM Parti heyeti TBMM'de partileri ziyaret etti (Fotoğraf: AA)DEM Parti heyeti TBMM'de partileri ziyaret etti (Fotoğraf: AA)

    Geçtiğimiz hafta (11-12 Ocak) tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski eş genel Başkanı Figen Yüksek Dağ'ı ziyaret eden ekip tüm temaslar sonrası "Umutluyuz" mesajı verdi.

    DEM PARTİ İMRALI HEYETİNDEN AÇIKLAMA: SAMİMİ VE OLUMLU
    DEM Parti'den 17 Ocak'ta temaslara ilişkin açıklama geldi.

    "DEM Parti İmralı heyeti" imzasını taşıyan bildiride, "Görüşmeler samimi ve olumlu" denildi.

    DEM Parti İmralı heyetinin açıklamasının tamamı (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı heyetinin açıklamasının tamamı (Takvim.com.tr)

    DEM YİNE İMRALI YOLCUSU
    DEM Parti heyeti bugün PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek. Görüşme heyetinde DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alacak. TBMM ziyaretlerine katılan Ahmet Türk heyette yer almıyor.

    Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

    DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşecek (Takvim.com.tr Arşiv)DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşecek (Takvim.com.tr Arşiv)

    TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?
    Peki teröristbaşı Öcalan'ın PKK'yı lağvettiğini açıklayıp örgüte silah bırakın çağrısını ne zaman yapacak?

    DEM'li Ahmet Türk Öcalan'ın ikinci ya da üçüncü görüşmenin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrı yapacağını belirtmişti.

    Türk, "Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor." demişti.

    BAHÇELİ: İKİNCİ GÖRÜŞMENİN HİTAMINDA ÇAĞRI YAPILMAALI
    MHP lideri Devlet Bahçeli 14 Ocak'ta TBMM'de yaptığı açıklamada, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." dedi.

    MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (14 Ocak, AA)MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (14 Ocak, AA)

    Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizerek, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

    KANDİL SANCILI: SABOTAJ DENEMELERİ
    Öte yandan süreç içerisinde Kandil'den çatlak sesler yükseldi.

    Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Murat Karayılan'dan Sabri Ok'a kadar Kandil'de yuvalanan terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı.

    Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!Kandil sabotaja devam ediyor: PKK elebaşı Sabri Ok Öcalan-DEM görüşmesi üzerinden pazarlık peşinde!

    YA SİLAH BIRACAKLAR YA GÖMÜLECEKLER
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yeni döneme ilişkin net mesajlar veriyor.

    Herhangi pazarlık meselesinin konu olmadığına dikkat çekilerek PKK'nın silah bırakmasının tek şart olduğu belirtiliyor.

    Hem il kongrelerinde hem de katıldığı toplantılarda konuşmalarından bunun vurgusunu yapan Başkan Erdoğan son olarak 18 Ocak'ta AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuya ilişkin net bir mesaj verdi.

    Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler, nihai aşamasına yaklaşmaktadır." dedi.

    YA ÇAĞRIYA UYARLAR YA OPERASYONA ÇÖZERİZ
    Başkan Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesi, silahlarının teslim edilmesi ve militanlarının dağıtılmasını hedefleyen çalışmaları anımsattı.

    Başkan Erdoğan AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (18 Ocak, AA)Başkan Erdoğan AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (18 Ocak, AA)

    Terör meselesinin suhuletle çözülmesinden yana olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

    "Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler, nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa, biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır."

    İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Yumuşak başlı isen kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum" mısralarını hatırlatan Erdoğan, "Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Elbette kahraman şehitlerimiz her türlü hesabın üzerindedir. Herkesin takip ettiği üzere tüm çalışmalar, şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetlerine en küçük bir halel getirmeyecek şekilde yürütülmektedir." diye konuştu.

    DEM Partinin İmralı heyeti ne dedi? İşte satır aralarına gizlenen gerçekler!DEM Partinin İmralı heyeti ne dedi? İşte satır aralarına gizlenen gerçekler!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kartalkaya’da otel faciası! Korkunç iddia: Personel kaçtı
    DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı yolcusu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
    Ümit Özdağ tutuklandı! Sevk yazısında Kayseri olayları vurgusu: Hem sokakları kaşıdı hem yapmadım dedi
    Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’dan Melen Çayı itirafı: Eksik kalan işler | Göz göre göre İstanbullunun suyuna lağım karışmış
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?
    İfade sırası Nedim Saban’da! Deniz Işın neden ifade değiştirdi? Korku imparatorluğu devreye mi girdi?
    Suriye’nin gümrük vergisi kararı ihracatçıları zora soktu! Bakanlık devrede
    Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti