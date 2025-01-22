DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı yolcusu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak?

Türk, "Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor." demişti.

DEM'li Ahmet Türk Öcalan'ın ikinci ya da üçüncü görüşmenin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrı yapacağını belirtmişti.

TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK? Peki teröristbaşı Öcalan'ın PKK'yı lağvettiğini açıklayıp örgüte silah bırakın çağrısını ne zaman yapacak?

DEM YİNE İMRALI YOLCUSU DEM Parti heyeti bugün PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı 'ya gidecek. Görüşme heyetinde DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alacak. TBMM ziyaretlerine katılan Ahmet Türk heyette yer almıyor.

Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizerek, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İKİNCİ GÖRÜŞMENİN HİTAMINDA ÇAĞRI YAPILMAALI MHP lideri Devlet Bahçeli 14 Ocak'ta TBMM'de yaptığı açıklamada, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." dedi.

KANDİL SANCILI: SABOTAJ DENEMELERİ

Öte yandan süreç içerisinde Kandil'den çatlak sesler yükseldi.



Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Murat Karayılan'dan Sabri Ok'a kadar Kandil'de yuvalanan terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye ve pazarlık yapmaya çalıştı.

YA SİLAH BIRACAKLAR YA GÖMÜLECEKLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yeni döneme ilişkin net mesajlar veriyor.

Herhangi pazarlık meselesinin konu olmadığına dikkat çekilerek PKK'nın silah bırakmasının tek şart olduğu belirtiliyor.

Hem il kongrelerinde hem de katıldığı toplantılarda konuşmalarından bunun vurgusunu yapan Başkan Erdoğan son olarak 18 Ocak'ta AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuya ilişkin net bir mesaj verdi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler, nihai aşamasına yaklaşmaktadır." dedi.

YA ÇAĞRIYA UYARLAR YA OPERASYONA ÇÖZERİZ

Başkan Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'nın feshedilmesi, silahlarının teslim edilmesi ve militanlarının dağıtılmasını hedefleyen çalışmaları anımsattı.

Başkan Erdoğan AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı (18 Ocak, AA)

Terör meselesinin suhuletle çözülmesinden yana olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler, nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa, biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır."

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Yumuşak başlı isen kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum" mısralarını hatırlatan Erdoğan, "Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Elbette kahraman şehitlerimiz her türlü hesabın üzerindedir. Herkesin takip ettiği üzere tüm çalışmalar, şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetlerine en küçük bir halel getirmeyecek şekilde yürütülmektedir." diye konuştu.