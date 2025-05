BAŞKAN ERDOĞAN: HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' programında şehit anneleri, depremzede anneler ve 30'dan fazla ülkeden gelen misafir annelerle bir araya geldi.



Terörsüz TÜrkiye sürecini işaret eden Erdoğan, "Her an müjdeleri alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz."



Erdoğan, "Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.