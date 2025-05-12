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CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, bugün fesih kararını duyurdu. Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek. PKK'nın fesih kongresine 232 sözde delege katıldı. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. Fesih bildirisinde, PKK'nın kurucularından Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın öldüğü açıklandı. Öte yandan PKK'nın fesih kararı bölgede büyük bir heyecan yarattı. Bölge halkı Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 09:48
CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek

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    Başlıkların Devamı
    Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşik aşıldı. 50 yıldır enerjimizi sömüren, nice ocaklar söndüren terör belasından kurtulma vakti geldi çattı.

    Ekim 2024'te Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ile başlayan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla şekillenen süreç, 27 Şubat 2025'te İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" mektubuyla farklı bir boyuta evrildi.

    KANDİL SONUNDA PES ETTİ!

    Şubat'tan bu yana türlü bahaneler sıralayan, süreci sabote edecek eylem ve söylemler geliştiren Kandil, sonunda pes etti. Öcalan'ın "Kongreyi toplayın fesih kararı alın" çağrısına uyarak kongreyi topladı. Terör örgütünden yapılan açıklamada "Tarihi kararlar alındı" denilerek, "PKK 12. Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.


    PKK RESMEN BİTTİ

    Örgütün 9 Mayıs'ta yaptığı "Tarihi kararlar alındı" açıklamasının ardından PKK fesih bildirisini yayımladı.


    Takvim.com.tr tarihi süreci detaylarıyla aktarıyor.
    CANLI ANLATIM
    09:38 12 Mayıs 2025
    DETAYLAR BELLİ OLDU! İKİ AYRI NOKTADA KONGRE
    PKK'nın fesih kararını bildirdiği metinde dikkat çeken detaylar mevcut.

    Buna göre PKK'nın fesih kongresine 232 sözde delege katıldı. PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.

    Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. 
     
    09:08 12 Mayıs 2025
    PKK BİTTİ!
    PKK'nın fesih kongresinin sonuç bildirisi açıklandı.

    Kongre, PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarını alarak, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.
    12:30 11 Mayıs 2025
    PKK KONGRESİNİN SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIR
    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, A Haber'e konuştu.
     

     

     



    Oktay, "Tüm annelerimize umarım bugün güzel bir müjde olur. Demokratik bir sürece girilecek. Kongre toplantı ve sonuç bildirgesi hazır. Artık sadece açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye artık kendi göbeğini kendisi kesecek. Tek başına silah bırakmak çözüm değildir. Silahların bırakılmasının yanında bu defterin tamamen kapatılması gerekiyor. Bir barış halayı çekilmesi gerekiyor. Irak ve Suriye'de de silahlar bırakılmalı. Hem içeride hem dışarıda hiçbir tehdit kalmayacak şekilde silah bırakılmalı." dedi.

     
    08:23 11 Mayıs 2025
    BAYIK VE KARAYILAN İKİ AYRI KONGRE DÜZENLEDİ İDDİASI
    Rudaw, PKK'nın Cemil Bayık ve Murat Karayılan'ın başını çektiği grupların iki ayrı kongre düzenlediğini yazdı. 

    "Saat 13.00 itibariyle iki kongrenin sonuçlarının birleştirilmiş ve açıklanmış olması bekleniyor"     denildi.
     
    08:11 11 Mayıs 2025
    FESİH KARARININ ELİ KULAĞINDA
    27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK'nın bugün fesih kararını duyurması bekleniyor.
    08:07 11 Mayıs 2025
    ÖZEL: TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE "EVET" DİYORUZ
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu.

    Süreci desteklerini söyleyen Özel, "Biz terörün durmasını savunuyoruz, 'Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle, terör örgütünün silah bırakacak olması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahlarını bırakmalarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.
    08:05 11 Mayıs 2025
    "AKAN YAŞLAR KURUMADIKÇA RAHAT OLAMAYIZ"
    MHP lideri Devlet Bahçeli, Anneler Günü mesajında "Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükûnet ve mutluluğa ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

     
    08:00 11 Mayıs 2025
    BAŞKAN ERDOĞAN: HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' programında şehit anneleri, depremzede anneler ve 30'dan fazla ülkeden gelen misafir annelerle bir araya geldi.

    Terörsüz TÜrkiye sürecini işaret eden Erdoğan, "Her an müjdeleri alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz."

    Erdoğan, "Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

    12:59 10 Mayıs 2025
    BULDAN: KONGRE KARARLARINI BEKLİYORUZ
    DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan terör örgütü PKK'nın kongre kararlarının bir-iki gün içinde açıklanmasını beklediklerini söyledi.

    Buldan, "Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz. Her şey Sırrı Başkanın istediği gibi oluyor. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum" dedi.
     
    19:55 09 Mayıs 2025
    BAHÇELİ'DEN AHMET TÜRK'E TEŞEKKÜR
    MHP lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler nedeniyle Ahmet Türk'ü tebrik etti.
    14:57 09 Mayıs 2025
    "TARİHİ EŞİKTEYİZ"
    DEM Parti'den yapılan açıklamada "tarihi bir eşikteyiz" denilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür edildi.
    13:00 09 Mayıs 2025
    PKK'DAN FESİH GÜNDEMLİ KONGRE
    Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak "Fesih" kongresini topladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, PKK 12. Kongresi’nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği ve Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi öneme sahip kararlar alındığı bildirilerek, "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.