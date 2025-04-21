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Terörsüz Türkiye'de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez İmralı yolunda... Sırrı Süreyya Önder'in yerine o isim

DEM Parti'den Pervin Buldan, "PKK fesih kongresini toplasın, tüm gruplar silah bıraksın" çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için 4. kez İmralı'ya gitti. Aort damarı yırtılan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in yerine avukat Faik Özgür Erol, Buldan'a eşlik etti. İmralı'daki yeni görüşmete ilişkin DEM Parti'den de açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 10:50
Terörsüz Türkiye’de zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez İmralı yolunda... Sırrı Süreyya Önder’in yerine o isim

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Terörsüz Türkiye sürecinde artık zaman kaybına tahammül yok. PKK ya kongre toplayıp silah bırakacak ya da silah bırakmayan terör baronları silahlarıyla birlikte tarih olacak.

DEM Parti 4. kez İmralı yolunda: Sırrı Süreyya Önder'in yerine sürpriz isim!



27 Şubat 2025'te teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti İmralı heyetinin 3. ziyareti sonrası "PKK fesih kongresini toplasın, tüm gruplar silah bıraksın" çağrısı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)



Sürece müteakip iç siyasette hareketlilik görüldü. DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Öcalan, Ramazan Bayramı'nda ailesi ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti.

DEM PARTİ: DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği önemi göstermesi açısından AK Parti Genel Merkezi ya da Meclis yerine Beştepe'de yapılmasıyla dikkat çekti.

DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Dünden daha umutluyuz" diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı.

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in Aort damarı yırtıldı (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in Aort damarı yırtıldı (Takvim.com.tr)


Heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da görüşeceği açıklanırken DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ağır bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Aort damarı yırtılan ve 12 saat ameliyat masasında kalan Önder'in günlerdir tedavisi sürüyor.

DEM PARTİ'DEN 4. İMRALI ZİYARETİ

Sürece müteakip DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti.

Elebaşı Öcalan 27 Şubat'ta PKK'ya fesih çağrısı yapmıştı (Takvim.com.tr)Elebaşı Öcalan 27 Şubat'ta PKK'ya fesih çağrısı yapmıştı (Takvim.com.tr)

ÖNDER'İN YERİNE O İSİM

Sırrı Süreyya Önder'in yokluğunda Buldan'a Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol eşlik etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktılar" denildi.

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