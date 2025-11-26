PODCAST CANLI YAYIN

Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’da gerçekleştirdiği 3 saatlik kritik görüşmede PKK'nın silah bırakma süreci ve Suriye sahasına dair önemli başlıklar masaya yatırıldı. Görüşmede PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özellikle SDG’ye yönelik "Suriye ordusuna entegre olun" mesajı verdiği öğrenildi. Öcalan çağrısı ve 10 Mart mutabakatına rağmen Mazlum Abdi'nin öne sürdüğü "Suriye kapsam dışı" bahanesi boşa düştü. SDG’nin manevra alanı daralırken, Terörsüz Türkiye ve bölge yolunda yeni bir dönüm noktası daha aşılmış oldu.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında önemli bir adım atıldı. TBMM bünyesindeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

HEYET VE ZİYARET DETAYLARI
Komisyonun nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'ten oluşan üç kişilik heyet, önceki gün saat 11.00'de helikopterle İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında geri döndü. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Silah bırakma süreci, sürecin kapsamı ve Suriye sahasındaki gelişmeler ele alındı.

AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit İmralı'ya giderek PKK elebaşı Öcalan ile görüştüAK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit İmralı'ya giderek PKK elebaşı Öcalan ile görüştü

Ziyaret öncesi Adalet Bakanlığı ve MİT ekipleri adada hazırlık yaptı. Görüşmede MİT'in imkanlarıyla tutanak tutulurken milletvekilleri de not aldı.

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: SDG MESELESİ MASAYA GELDİ
Görüşmenin en kritik başlığı Öcalan'ın PKK'nın Suriye kolu SDG'ye vereceği mesajdı. SDG, daha önce Öcalan'ın fesih çağrısının Suriye'yi kapsamadığını iddia ediyordu. Takvim.com.tr ziyarette bu konunun masaya yatırılacağını yazdı.

Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralıya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalandan yeni çağrı gelir mi?Terörsüz Türkiye tereddütsüz süreç! İmralıya gidecek vekillerin çantasında YPG var: Öcalandan yeni çağrı gelir mi?

Ziyaretin ardından TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada yer alan, "Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır." konunun masaya geldiğini meseleyi teyit etti.

PKK elebaşı Abdullah ÖcalanPKK elebaşı Abdullah Öcalan

PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'IN SDG'YE MESAJI
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK/SDG'li Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkan Ahmed Şara ile 10 Mart'ta attığı imzaya rağmen anlaşmaya ayak diremesine karşı verdiği mesaj da ortaya çıktı.

Terörsüz Türkiye komisyonu İmralıdan döndü! Tutanak bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacakTerörsüz Türkiye komisyonu İmralıdan döndü! Tutanak bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak

SURİYE'YE ENTEGRE OLUN
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre Öcalan, SDG'ye "Suriye ordusuna entegre olun" mesajı verdi. Yeni Suriye'nin parçası olmanın önemini vurguladı. Böylece 10 Mart Mutabakatı'na direnen Mazlum Abdi'ye açık bir uyarı yapmış oldu.

PKK/SDG'li Mazlum AbdiPKK/SDG'li Mazlum Abdi

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Öcalan'la milletvekillerinin görüşmesi en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Doğrusu ben de merak ediyorum. Bilinenleri tekrarlamayayım, görüşmenin iyi geçtiği teyit ediliyor. Ben en çok SDG'ye mesaj verip vermediğini merak ediyordum. O nedenle ulaşabildiğim yerlere bunu sordum. Öcalan, SDG'nin Suriye'ye entegre olması konusunda net mesaj vermiş. SDG'nin, Suriye ordusuna entegre olmasını isterken bunu gerekçelendirmiş. Yeni Suriye'nin bir parçası olmanın önemine değinmiş. Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının SDG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışılmıştı. İmralı heyetinde yer alan rahmetli Sırrı Süreyya Önder, SDG'yi de kapsadığını açık bir dille ifade etmişti. Ama Şam yönetimiyle 10 Mart'ta yaptığı mutabakata rağmen SDG şimdiye kadar ipe un sermeyi tercih etti.

TRUMP'IN TALİMATI
Türkiye bu konuda kararlı. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında ekibine dönerek, "Türkiye aleyhinde bir şeyi bana getirmeyin. Bana çözüm önerileriyle gelin" diyor. Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Centcom Başkanı Cooper, Mazlum Abdi'ye "Biz ilelebet burada olmayacağız. Şam'la anlaş" demişti. Suriye yönetimi de bu entegrasyon için çaba gösteriyor. Şimdi Öcalan'dan bu sürece ivme kazandıracak yeni bir hamle geldi. Öcalan, milletvekilleri ile görüşmede SDG'nin entegrasyonu konusunda güçlü bir mesaj vermiş.

YAZIK OLUR
Eğer ABD'yi böyle yakalamışken, Şam'da Türkiye dostu bir yönetim varken, Öcalan üst üste çağrılar yapıyorken, Türkiye en güçlü dönemini yaşıyorken biz bu işi çözemezsek Türkiye'ye yazık olur. Çünkü bu fırsat bir daha ele geçmez."

YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklamasıYPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması

