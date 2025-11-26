Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!

SURİYE'YE ENTEGRE OLUN Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre Öcalan, SDG'ye "Suriye ordusuna entegre olun" mesajı verdi. Yeni Suriye'nin parçası olmanın önemini vurguladı. Böylece 10 Mart Mutabakatı'na direnen Mazlum Abdi'ye açık bir uyarı yapmış oldu.

Doğrusu ben de merak ediyorum. Bilinenleri tekrarlamayayım, görüşmenin iyi geçtiği teyit ediliyor. Ben en çok SDG'ye mesaj verip vermediğini merak ediyordum. O nedenle ulaşabildiğim yerlere bunu sordum. Öcalan, SDG'nin Suriye'ye entegre olması konusunda net mesaj vermiş. SDG'nin, Suriye ordusuna entegre olmasını isterken bunu gerekçelendirmiş. Yeni Suriye'nin bir parçası olmanın önemine değinmiş. Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının SDG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışılmıştı. İmralı heyetinde yer alan rahmetli Sırrı Süreyya Önder, SDG'yi de kapsadığını açık bir dille ifade etmişti. Ama Şam yönetimiyle 10 Mart'ta yaptığı mutabakata rağmen SDG şimdiye kadar ipe un sermeyi tercih etti.

TRUMP'IN TALİMATI

Türkiye bu konuda kararlı. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında ekibine dönerek, "Türkiye aleyhinde bir şeyi bana getirmeyin. Bana çözüm önerileriyle gelin" diyor. Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Centcom Başkanı Cooper, Mazlum Abdi'ye "Biz ilelebet burada olmayacağız. Şam'la anlaş" demişti. Suriye yönetimi de bu entegrasyon için çaba gösteriyor. Şimdi Öcalan'dan bu sürece ivme kazandıracak yeni bir hamle geldi. Öcalan, milletvekilleri ile görüşmede SDG'nin entegrasyonu konusunda güçlü bir mesaj vermiş.

YAZIK OLUR

Eğer ABD'yi böyle yakalamışken, Şam'da Türkiye dostu bir yönetim varken, Öcalan üst üste çağrılar yapıyorken, Türkiye en güçlü dönemini yaşıyorken biz bu işi çözemezsek Türkiye'ye yazık olur. Çünkü bu fırsat bir daha ele geçmez."