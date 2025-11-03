DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi

Terörsüz Türkiye süreci, son günlerde yaşanan peşi sıra gelişmelerle ivme kazandı.
11 Temmuz'da silah yakan PKK, 26 Ekim'de Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan çekilme kararı aldı. Devam eden komisyon çalışmalarında ise son viraja girildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "nihai rapor safhasındayız" dedi.
"BU GÖRÜŞMENİN YANSIMALARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEĞİZ"
Başkan Erdoğan'ın DEM Partili İmralı heyetini kabulünden de yapıcı mesajlar çıktı. Heyet, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.
Başkan Erdoğan ise "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
9. KEZ İMRALI
Süreçte yeni aşamaya geçildiğine dair söylemler gelişirken İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la 9. kez görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor.
HEYETTE KİMLER VAR?
Bu kapsamda Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan üç kişilik heyet Öcalan'la görüşecek.
DEM heyetinin görüşmelerde komisyonun geldiği "rapor" safhasına dair bilgi vermesi bekleniyor.