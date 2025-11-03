PODCAST CANLI YAYIN

DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi

DEM Parti İmralı Heyeti, 9. kez İmralı Adası'nın yolunu tutuyor... Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet elebaşı Öcalan'la görüşecek. Ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen yeni aşama ve rapor safhasına gelen Meclis komisyonu. Öte yandan ekim ortasında İmralı'ya giden avukatların kafa karıştıran "umut hakkı" çıkışı hafızalardaki yerini koruyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Terörsüz Türkiye sürecinin "İmralı" kronolojisi çıkardı. Fesih çağrısından silah yakmaya, komisyon kurulmasından "çekilme" kararına... İşte geçilen kritik virajlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi

Terörsüz Türkiye süreci, son günlerde yaşanan peşi sıra gelişmelerle ivme kazandı.

11 Temmuz'da silah yakan PKK, 26 Ekim'de Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan çekilme kararı aldı. Devam eden komisyon çalışmalarında ise son viraja girildi.

DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "nihai rapor safhasındayız" dedi.

Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti (Takvim.com.tr)


"BU GÖRÜŞMENİN YANSIMALARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan'ın DEM Partili İmralı heyetini kabulünden de yapıcı mesajlar çıktı. Heyet, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan ise "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti 9. kez İmralı'ya gidiyor (Takvim.com.tr)DEM Parti İmralı Heyeti 9. kez İmralı'ya gidiyor (Takvim.com.tr)

9. KEZ İMRALI

Süreçte yeni aşamaya geçildiğine dair söylemler gelişirken İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la 9. kez görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor.

DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidecek!


HEYETTE KİMLER VAR?

Bu kapsamda Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan üç kişilik heyet Öcalan'la görüşecek.

DEM heyetinin görüşmelerde komisyonun geldiği "rapor" safhasına dair bilgi vermesi bekleniyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla umut hakkı çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazımPKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla umut hakkı çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım

"UMUT HAKKI" ÇIKIŞI

Öte yandan elebaşının avukatlığını üstlenen Öcalan ekim ayının ortasında avukatları aracılığıyla "umut hakkı" çıkışı yapmış, "Devletin bu bagajı kaldırması lazım" ifadeleri kafa karıştırmıştı.

Öcalan'ın daha önce böyle bir talebi olmadığı ve "pazarlıksız" örgütü fesih yoluna gittiği biliniyordu.

DEM Parti İmralıya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştüDEM Parti İmralıya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü



İMRALI'NIN KRONOLOJİSİ: HANGİ ZİYARETTE NE YAŞANDI?

Peki, İmralı'ya yapılan 8 ziyarette ne yaşandı? Bu bağlamda TAKVİM İmralı temalarını kapsayan kronoloji çıkardı.

İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşti. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.

DEM Parti heyeti ikinci kez İmralıya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesiDEM Parti heyeti ikinci kez İmralıya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesi



İkinci görüşme 22 Ocak 2025'teydi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. Ahmet Türk'ün, sağlık sorunlarından dolayı bu görüşmeye gitmediği açıklandı.

CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecekCANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek



27 ŞUBAT 2025: "PKK KENDİNİ FESHETSİN"

27 Şubat 2025'teki üçüncü görüşme sonrası elebaşı Abdullah Öcalan örgütün kendini feshetmesi gerektiğini açıkladı.

Üçüncü görüşmede heyette yedi kişi yer aldı:

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol.

Terörsüz Türkiyede zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez Öcalanla görüştü... Pervin Buldan İmralının mesajını okuduTerörsüz Türkiyede zaman kaybı yok! DEM Parti 4. kez Öcalanla görüştü... Pervin Buldan İmralının mesajını okudu



SIRRI SÜREYYA ÖNDER'SİZ DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Dördüncü görüşme ise 21 Nisan'daydı. Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile görüşme üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder o sırada yoğun bakımda tedavi görüyordu.

PKKnın fesih kararı sonrası İmralıya ilk ziyaret! DEM Partiden açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruzPKKnın fesih kararı sonrası İmralıya ilk ziyaret! DEM Partiden açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz


5-7 Mayıs'ta sözde 12. Kongresini toplayan PKK, 9 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyurdu. İmralı Heyeti'nin beşinci görüşmesi PKK'nın fesih kararı sonrası gerçekleşti. 18 Mayıs'ta Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajı yayımlandı.

PKKnın silah bırakması öncesi DEM Parti 6. kez İmralıya gitti! Yazılı açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ile görüşme tarihi niteliktePKKnın silah bırakması öncesi DEM Parti 6. kez İmralıya gitti! Yazılı açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ile görüşme tarihi nitelikte



ALTINCI VE YEDİNCİ ZİYARETTE ANA GÜNDEM: PKK SİLAH YAKTI

6 Temmuz'daki 6. görüşme PKK'nın silah yakması öncesi gerçekleşti. 2.5 saat süren görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.

DEM Partiden İmralıya bir tur daha! Temas sonrası açıklama geldi! Komisyon vurgusuDEM Partiden İmralıya bir tur daha! Temas sonrası açıklama geldi! Komisyon vurgusu



25 Temmuz'daki yedinci görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşmede ağırlıklı olarak PKK'nın silah yakması konuşuldu.

Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralıya gitti... Elebaşı Öcalandan üç kilit kavram mesajı!Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralıya gitti... Elebaşı Öcalandan üç kilit kavram mesajı!



8. GÖRÜŞME... ÖCALAN'DAN "3 KİLİT KAVRAM" MESAJI

DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos'ta İmralı'da 8. kez Abdullah Öcalan'la görüştü.

Öcalan görüşmede heyete, "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu" söyledi. "Adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerek" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...
DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer
Borsa İstanbul
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka
Yağmur ve fırtına geri dönüyor! Meteoroloji’den 3 günlük alarm: O illerde yağış kesintisiz sürecek! İstanbul, Ankara...
Memur ve emekli zammı 2026: Ocak maaş artışı yüzde 19’a çıkabilir! En düşük maaş ne kadar olacak?
Bağcılar'da sipariş kavgası kanlı bitti: İki eski dost arasındaki tartışma ölümle sonuçlandı!
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonda hedef 2027’de tek hane!
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
CTE'den çarşaf ve banyo havlusu detayı! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?