DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi

"UMUT HAKKI" ÇIKIŞI



Öte yandan elebaşının avukatlığını üstlenen Öcalan ekim ayının ortasında avukatları aracılığıyla "umut hakkı" çıkışı yapmış, "Devletin bu bagajı kaldırması lazım" ifadeleri kafa karıştırmıştı.



Öcalan'ın daha önce böyle bir talebi olmadığı ve "pazarlıksız" örgütü fesih yoluna gittiği biliniyordu.





İMRALI'NIN KRONOLOJİSİ: HANGİ ZİYARETTE NE YAŞANDI?



Peki, İmralı'ya yapılan 8 ziyarette ne yaşandı? Bu bağlamda TAKVİM İmralı temalarını kapsayan kronoloji çıkardı.



İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşti. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.





İkinci görüşme 22 Ocak 2025'teydi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. Ahmet Türk'ün, sağlık sorunlarından dolayı bu görüşmeye gitmediği açıklandı.