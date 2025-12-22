Yusuf Güney ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında saç ve kan örneği verdi!

Güney, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Güney, buradaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

DÖNGEL GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAN VERDİ Oyuncu Melisa Döngel'in de soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği vermesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Döngel'in sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)



AYNI GÜN TÜRKİYE'YE DÖNDÜM



Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Döngel, "Basında hala yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel ve Yusuf Güney hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Buradaki işlemleri tamamlanarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 4 şüpheli, Başsavcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile öğütme aparatı ele geçirilmişti.