MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'in intihar eylemcisi yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti yapılanmasında yönetici konumda bulunan ve intihar eylemi için görevlendirilen Yahya Kod Mehmet Gören’i, Afganistan–Pakistan hattında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'in intihar eylemcisi yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya Kod Mehmet GÖREN'i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

DEAŞ'IN İNTİHAR EYLEMCİSİ YAKALANDI

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Afganistan-Pakistan alanına intikal ederek DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen söz konusu Türk şahsın aynı zamanda DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan Abu Yasir AL TURKİ Kod Özgür ALTUN ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şahsın ayrıca Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde de bilgilere ulaşıldı.

MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın Yahya Kod Mehmet GÖREN olduğu belirlendi.

MİT'TEN SINIR ÖTESİNDE KRİTİK OPERASYON

MİT, DEAŞ Yöneticisi Yahya Kod Mehmet GÖREN'in Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlendi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükselen GÖREN'in Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Yürütülen hassas çalışmalar kapsamında DEAŞ'lı GÖREN'in güncel konumu tespit edildi.

Sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde Yahya Kod Mehmet GÖREN Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'IN TÜRKİYE PLANLARI ORTAYA ÇIKARILDI

DEAŞ'lı terörist Yahya Kod Mehmet GÖREN ifadesinde,

- Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir AL TURKİ Kod Özgür ALTUN ile irtibatına,
- DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlere,
- DEAŞ adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere tebliğ edilen göreve,
ilişkin bilgiler verdi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın ülkemize yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

