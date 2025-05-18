PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM’li Buldan teröristbaşı Öcalan’la görüşüyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir eşiğe gelindi.



Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. 12 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile PKK kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı.

CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek



"ÖRGÜTSEL YAPI FESHEDİLDİ, SİLAHLI MÜCADELE SONLANDIRILDI" Terör örgütü 5-7 Mayıs'ta topladığı kongreye ilişkin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." diyerek silah bıraktığını duyurdu.