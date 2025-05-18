PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM’li Buldan teröristbaşı Öcalan’la görüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir eşiğe gelindi.
Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. 12 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile PKK kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı.
"ÖRGÜTSEL YAPI FESHEDİLDİ, SİLAHLI MÜCADELE SONLANDIRILDI"
Terör örgütü 5-7 Mayıs'ta topladığı kongreye ilişkin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." diyerek silah bıraktığını duyurdu.
DEM PARTİ'NİN YOL HARİTASI NE OLACAK?
Karar sonrası DEM Parti'nin yol haritası da ortaya çıktı.
DEM Parti'nin 16-18 Mayıs arasında sahaya inerek süreci anlatacağı ve "Ortak vatan" vurgusu ve "Kazanan Türkiye olacak" vurgusu yapacağı kulislerde konuşuluyor.