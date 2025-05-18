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PKK'nın fesih kararı sonrası İmralı'ya ilk ziyaret! DEM'li Buldan teröristbaşı Öcalan'la görüşüyor

PKK, 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrı sonrası 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini toplayıp 12 Mayıs'ta silah bırakma kararı aldı. Karar sonrası DEM Parti'nin sahaya inerek süreci anlatacağı konuşulurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, teröristbaşı Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 13:25
PKK’nın fesih kararı sonrası İmralı’ya ilk ziyaret! DEM’li Buldan teröristbaşı Öcalan’la görüşüyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir eşiğe gelindi.

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. 12 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile PKK kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı.

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"ÖRGÜTSEL YAPI FESHEDİLDİ, SİLAHLI MÜCADELE SONLANDIRILDI"

Terör örgütü 5-7 Mayıs'ta topladığı kongreye ilişkin 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." diyerek silah bıraktığını duyurdu.

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DEM PARTİ'NİN YOL HARİTASI NE OLACAK?

Karar sonrası DEM Parti'nin yol haritası da ortaya çıktı.

DEM Parti'nin 16-18 Mayıs arasında sahaya inerek süreci anlatacağı ve "Ortak vatan" vurgusu ve "Kazanan Türkiye olacak" vurgusu yapacağı kulislerde konuşuluyor.

PKK'nın fesih kararı sonrası İmralı'ya ilk ziyaret!PKK'nın fesih kararı sonrası İmralı'ya ilk ziyaret!



FESİH KARARI SONRASI İMRALI

Öte yandan PKK'nın fesih kararı sonrası bir ilk yaşandı.

DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya doğru hareket etti. Heyette DEM Parti Van vekili Pervin Buldan ve Öcalan'ın avukatı Özgür Erol yer alıyor.

PKK'nın fesih kararı sonrası İmralı'ya ilk ziyaret!


Görüşmede PKK'nın fesih kongresi ve silah bırakma kararının masada olacağı değerlendiriliyor.

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