Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası







MEHMET AKİF ERSOY'LA UYUŞTURUCU PARTİLERİ



Ela Rümeysa Cebeci'nin Mehmet Akif Ersoy ile olan yakın temasının altında da uyuşturucunun olduğu belirtiliyor.



Tanık ifadesinde "Ela'nın uyuşturucuya olan bağlılığının artması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'un ve ekibinin partilerine katılıyordu" deniyor.





CEBECİ'Yİ ELE VEREN UZUN SAÇLARI OLDU



Soruşturma kapsamında alınan DNA örnekleri de bu durumu tasdikledi. Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu değerleri pozitif çıktı. Cebeci'yi ele veren ise uzun saçları oldu.



Uzmanlara göre saçın her santimi uyuşturucuyu 1 ay saklıyor. Yasaklı madde kanda 72 saat idrarda ise 7 gün kalıyor.



TAKVİM'den Hande Erdem'in haberine göre; Adli Tıp Uzman Prof. Doktor Nevzat Alkan, saç uzunluğunun, uyuşturucu maddenin saçta tespit edilme süresini arttırdığını söyledi.



Alkan, "Kan analizlerinde vücudumuza son 48-72 saatte giren maddeler tespit edilir, idrar analizlerinde vücudumuza son 5-7 gün içinde giren maddeler tespit edilir, saç analizlerinde ise bu süre her bir santim saç için bir aydır, yani bir kadının 10 santimetre saçı varsa, son 10 ay içinde madde kullanıp kullanmadığı anlaşılır" dedi.