Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Habertürk merkezli narko-sapkınlık skandalı büyüyor. Ela Rümeysa Cebeci'yi uzun saçları ele verirken birliktelik yaşadığı isimleri kayda aldığı iddia edildi. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde 3 büyük kulüpten bir yöneticinin ifadeye çağrılacağı söyleniyor. Ayrıca Cebeci'nin ABD ve yurt dışı ziyaretleri de mercek altına alındı. Burada kimlerle bir araya geldiği ve telefondan çıkan sapkın görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Öte yandan Kenan Tekdağ'ın organizesinde olan Mehmet Akif Ersoy ve Cebeci'nin adının geçtiği sapkınlık ağında genç kadınların iş vaadiyle zorla eşcinsel ilişkiye zorlandığı söyleniyor.
Habertürk merkezli uyuşturucu ve sex ağında her yeni güne bir skandal patlak veriyor.
Sapkınlık ağının Kenan Tekdağ döneminde ve onun organizesinde kurulduğu iddia edilirken Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin merkezinde yer aldığı gizli tanık ifadeleri kan dondurdu.
KENAN TEKDAĞ'IN ORGANİZESİNDE
Tekdağ'ın spiker Ela Rümeysa Cebeci'yi yüksek mevkii sahibi bürokratlar ve üst düzey yargı mensuplarıyla görüştürdüğü daha sonra bu isimlerle cinsel ilişki düzeyinde münasabetler yaşandığı soruşturma dosyasına iddia olarak girdi.
Cebeci'nin Sadettin Saran, Okan Bayülgen ve Serdar Bilgili ile ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bu isimlerden Sadettin Saran ifadesinde iddialara konu olan spikerle görüştüğü itiraf etti.
"SEN YETİŞTİRİYORDUN YA BAŞKANIM"
İkili arasındaki "uyuşturucu" yazışmaları dikkat çekti. Ela Rümeysa Cebeci'nin "Ben Escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol bir kaç dal takılalım haberleşiriz" dediği görüldü.
SARAN "ELA VOZOL İÇTİ" DEDİ... TANIKLAR 'VOZOL'UN İÇİNDE ESRAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
Bunun üzerine Sadettin Saran'ın Asos'taki evinde yapılan aramada çıkan buluntularda THC (esrar) değerinin pozitif verdiği görüldü. Saran ise Cebeci ile olan yazışmalarını reddedip "Şarap içtik. Ela da vozol sigara içti" savunması yaptı.
Nitekim tanık ifadeleri Ela Rümeysa Cebeci'nin yurt dışından temin ettiği elektronik sigaralarla uyuşturucu kullandığını söylüyor. "Vozol" denilen sigaraların likitinde THC (esrar) maddesinin yer aldığı ifade ediliyor.
MEHMET AKİF ERSOY'LA UYUŞTURUCU PARTİLERİ
Ela Rümeysa Cebeci'nin Mehmet Akif Ersoy ile olan yakın temasının altında da uyuşturucunun olduğu belirtiliyor.
Tanık ifadesinde "Ela'nın uyuşturucuya olan bağlılığının artması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'un ve ekibinin partilerine katılıyordu" deniyor.
CEBECİ'Yİ ELE VEREN UZUN SAÇLARI OLDU
Soruşturma kapsamında alınan DNA örnekleri de bu durumu tasdikledi. Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu değerleri pozitif çıktı. Cebeci'yi ele veren ise uzun saçları oldu.
Uzmanlara göre saçın her santimi uyuşturucuyu 1 ay saklıyor. Yasaklı madde kanda 72 saat idrarda ise 7 gün kalıyor.
TAKVİM'den Hande Erdem'in haberine göre; Adli Tıp Uzman Prof. Doktor Nevzat Alkan, saç uzunluğunun, uyuşturucu maddenin saçta tespit edilme süresini arttırdığını söyledi.
Alkan, "Kan analizlerinde vücudumuza son 48-72 saatte giren maddeler tespit edilir, idrar analizlerinde vücudumuza son 5-7 gün içinde giren maddeler tespit edilir, saç analizlerinde ise bu süre her bir santim saç için bir aydır, yani bir kadının 10 santimetre saçı varsa, son 10 ay içinde madde kullanıp kullanmadığı anlaşılır" dedi.
Uyuşturucu soruşturmasında kim neyle suçlanıyor?
PANİKLE KENDİNİ ELE VERDİ: BOYATSAK ANLAŞILIR MI HOCAM?
Nitekim Ela Rümeysa Cebeci'nin de tutuklanmadan önceki panik Show TV kameralarına yansıdı... Sunduğu sabah programında "uyuşturucu" konu başlıklı yayında konuk uzmana "Boyatsak saç telinden anlaşılır mı hocam?" şeklinde sorular sorduğu görüldü.
SKANDAL BÜYÜYOR... ELA RÜMEYSA CEBECİ BİRLİKTE OLDUKLARINI KAYDA MI ALDI?
Öte yandan narko sapkınlık ağına ilişkin yürütülen soruşturmalarda önümüzdeki günlerce daha büyük skandallar patlak verebilir. Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğu isimleri kayıt altına aldığı iddia edildi.
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "O hanımefendinin telefonundan çıkan öyle şeyler var ki önümüzdeki günlerde yine önemli üç büyük kulüpten birisinin de üst düzey bir yöneticisi de ifadeye çağrılacak. Kendisiyle ilgili yazışmalar... Önemli bir kulübün, yani daha önceden biliyorsunuz bir kulübün başkanı alınmıştı, en az o kulüp kadar önemli bir kulübün de başka bir kulübün yöneticisi diyebileceğimiz kişinin onunla da yazışmaları var. Buna ilişkin de bu kişilerden de muhtemelen anladığım kadarıyla saç, kıl, kan örneği... Bu işin sonu nereye giderse gitsin Başsavcılık burada konumu siyasetçi de olsa, hangi medya, spor kulübü, sanat dünyası hangi konum olursa olsun ayrıştırmadan bunu temizlemeye çalışıyor" dedi.
ABD'DE KİMLERLE TEMAS KURDU?
Cebeci'nin ABD ve yurt dışı ziyaretleri de mercek altına alındı.
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bu hanımefendi her ay ABD'ye gidiyor. Savcılık bu durumu merak ediyor. Her buluştuğu kişi ile fantastik gecelerin sonucunda bazı çekimler yapıyor. Buna ilişkin emareler telefonunda çıktı. Yani birisi ile bir gece yaşandığı zaman o geceden bazı resim, video gibi enteresan görüntüler almış. Görüştüğü kişilerde her alanda stratejik önemli isimler.'
EŞCİNSEL SAPKINLIK
Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunun giderek büyüyeceğine dikkat çekerken, genç kız ya da kadınların iş vaadiyle zorla eşcinsel ilişkiye zorlandığı ve yasaklı madde kullandırılarak kamera kaydına alındıklarını ifade etti.