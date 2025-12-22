Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı ekipte yalnızca mevcut sezon değil, geleceğe yönelik hamleler de ön planda tutuluyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen transfer operasyonunda, genç ve potansiyeli yüksek oyunculara ağırlık veriliyor. Yönetimin, hem kadro derinliğini artıracak hem de uzun vadede kulübe katkı sağlayabilecek isimleri listeye eklediği öğrenildi. İşte o yıldız adayı...
Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek üzere temaslarına devam ediyor. Gündemi bir hayli yoğun olan Cimbom'da geleceğe yönelik hamleler de yapılmak isteniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda devam eden operasyonda flaş bir isim listeye eklendi.
AHMED KUTUCU KARARI VERİLDİ
Galatasaray'da ara transfer döneminde bazı futbolcularla yolların ayrılması beklenirken, Teknik Direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Buruk, adı ayrılık iddialarıyla anılan Ahmed Kutucu'nun takımda kalacağını net bir şekilde ifade etti.
"KADRODA TUTACAĞIZ"
Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülen isimlerden biri olan Ahmed Kutucu hakkında konuşan Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi fikstürüne de dikkat çekerek, "Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçı için kadromuzu tutmak zorundayız. Ahmed de bunlardan biri. Kadroda tutacağız" dedi.
"PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ"
Ahmed Kutucu'nun son maçlardaki performansını değerlendiren Buruk, oyuncusundan memnun olduğunu dile getirdi. Kupadaki RAMS Başakşehir maçında iyi bir oyun ortaya koyduğunu hatırlatan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna girdikten sonra da etkili olduğunu söyledi.
"ANTRENMAN FORMU ÇOK YÜKSEKTİ"
25 yaşındaki futbolcunun çalışma disiplinine vurgu yapan Okan Buruk, "Ahmed'in antrenman performansı çok yüksekti. Oynasa da oynamasa da hem karakter hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu. Oyuncuların maça sonradan girmeleri kolay değil. Ahmed'in performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamayla birlikte Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının şu aşamada gündemde olmadığı netlik kazanmış oldu.
LEMINA İLE DEVAM
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Lemina ile ilgili kararını netleştirdi.
OPSİYON KULLANILACAK
Posta'da yer alan habere göre Galatasaray, Gabon Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mario Lemina'nın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Bu hamleyle birlikte tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı formayla yoluna devam etmesi planlanıyor.
BURUK RAPORUNU VERDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Lemina'nın saha içi disiplini ve tecrübesini kadroda tutmak istediği ifade edildi. Orta sahadaki rotasyonu korumayı amaçlayan Galatasaray, iç transferde istikrarı ön planda tutuyor.
1 ASİST YAPTI
Mario Lemina, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta görev aldı. Gabonlu futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.
FAS'TAN GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY KALBİME GİRDİ"
Fas'ta milli takım kampında bulunan Osimhen, katıldığı bir programda Galatasaray'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Galatasaray doğrudan kalbime giren bir kulüp oldu. Sadece kulübüm değil, aynı zamanda evim ve ailem. Kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Oyunculara ve ailelerine gösterilen saygı benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTAR GRUPLARINDAN BİRİ"
Galatasaray taraftarına da ayrı bir parantez açan Osimhen, sarı-kırmızılı camianın büyüklüğüne vurgu yaptı. Yıldız golcü, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bence dünyanın en büyük taraftar gruplarından birine sahip, abartmıyorum. Orada oynadığım için söylemiyorum, bunu herkes biliyor. Kulüple kurulan bağ asla kopmuyor" diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta görev alan Victor Osimhen, rakip fileleri 12 kez havalandırarak takımının en skorer isimlerinden biri oldu.
YÖNETİM TOPLANIYOR
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray'da, ara transfer dönemi öncesi yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları kapsamında hafta içinde kapsamlı bir toplantı yapılmasına karar verildi.
YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Başkan Dursun Özbek'in başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye, transfer komitesi, scout ekibi ve Teknik Direktör Okan Buruk'un katılması bekleniyor. Toplantıda, devre arası transfer döneminin yol haritası netleştirilecek ve hangi mevkilere öncelik verileceği karara bağlanacak.
DÖRT TRANSFER YAPILACAK
Edinilen bilgilere göre Galatasaray, kış transfer döneminde toplam dört futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetimin bu dört transferden biri için yüksek bütçe ayırmayı planladığı, özellikle hücum hattına yapılacak takviyeye büyük önem verdiği öğrenildi.
İLK SIRA GIREZMANN'IN
Sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında dünyaca ünlü Fransız yıldız Antoine Griezmann yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferi istediği belirtilirken, yönetimin Griezmann için yıllık 10 milyon euroyu aşan bir maaşı gözden çıkardığı konuşuluyor. Bonservis konusunun ise transferin önündeki en büyük engel olduğu ifade ediliyor.
8 GOL ATTI
Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, bu sezon 24 resmi maçta görev aldı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
ÇİLEK HAMLESİ YAPILACAK
Galatasaray cephesi, Griezmann hamlesini hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda "vitrin transferi" olarak değerlendiriyor. Toplantıdan çıkacak kararların, transfer sürecinin seyrini belirlemesi bekleniyor.
GIMENEZ'DE SAKATLIK SEKTE VURDU
Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan bir diğer isim Santiago Gimenez'den olumsuz haber geldi. Milan forması giyen Meksikalı golcünün yaşadığı sakatlık nedeniyle transfer ihtimalinin zora girdiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası teknik ekip ve yönetimin, Griezmann'ın yanı sıra alternatif golcü adayları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİ ORTA SAHA
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların öncelik verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor.
DJAOUI CISSE LİSTEDE
Galatasaray'ın orta saha için değerlendirdiği isimlerden biri de Rennes forması giyen Djaoui Cisse oldu. 21 yaşındaki Fransız futbolcu, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
PİYASA DEĞERİNDE BÜYÜK SIÇRAMA
BeIN Sports'un haberine göre Galatasaray, genç orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Djaoui Cisse, son 1 yıl içinde piyasa değerini yaklaşık 150 kat artırarak 15 milyon euro seviyesine ulaştı. Bu hızlı yükseliş, oyuncuyu Avrupa kulüplerinin de radarına soktu.
716 DAKİKA OYNADI
Bu sezon ligde 14 maçta forma giyen Cisse, 716 dakika süre aldı. Genç futbolcunun Rennes ile olan sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor.
ALTERNATİFLER DE VAR
Galatasaray'ın orta saha transferi için tek adayının Djaoui Cisse olmadığı belirtildi. Haberde, sarı-kırmızılıların farklı isimlerle de görüştüğü ancak önceliğin Cisse'ye verildiği ifade edildi.