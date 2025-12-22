Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon

Ahmed Kutucu'nun son maçlardaki performansını değerlendiren Buruk, oyuncusundan memnun olduğunu dile getirdi. Kupadaki RAMS Başakşehir maçında iyi bir oyun ortaya koyduğunu hatırlatan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna girdikten sonra da etkili olduğunu söyledi.

"ANTRENMAN FORMU ÇOK YÜKSEKTİ"

25 yaşındaki futbolcunun çalışma disiplinine vurgu yapan Okan Buruk, "Ahmed'in antrenman performansı çok yüksekti. Oynasa da oynamasa da hem karakter hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu. Oyuncuların maça sonradan girmeleri kolay değil. Ahmed'in performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasının şu aşamada gündemde olmadığı netlik kazanmış oldu.