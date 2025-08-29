PODCAST CANLI YAYIN

Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!

DEM Parti İmralı Heyeti, dün (28 Ağustos) İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirdi. Kurulan temas Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olma özelliği taşırken heyet PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajlarını içeren bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Öcalan demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı." denildi.

Terörsüz Türkiye adımları kapsamında terör örgütü PKK'nın silah yakmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Kurul çalışmalarını sürdürürken süreç için dikkat çeken bir temas daha gerçekleşti.

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ
DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için dün (28 Ağustos) İmralı'ya gitti.

ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'DAN YENİ AŞAMA ÇIKIŞI
Heyet ziyaretin ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı.

DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı'da Sayın Öcalan'la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi.

Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. 'Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı', dedi.

ÜÇ KİLİT KAVRAM
Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.

Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye'ye kazandıracağını belirtti.

Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır. Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi."

ÖCALAN KOMİSYON İÇİN NE DEMİŞTİ?
DEM Parti İmralı Heyeti'nin İmralı'ya yaptığı 6 Temmuz 2025 tarihli 6. ziyarette Abdullah Öcalan, süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyip TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını dile getirmişti.

PKK elebaşı Abdullah ÖcalanPKK elebaşı Abdullah Öcalan

KOMİSYON 7 TOPLANTI YAPTI
Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 6 kez bir araya geldi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA)Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA)

Komisyon şehit anneleri, gaziler ve şehitlerler ile gazilere temsil eden kuruluş ve vakıfları dinledi. Diyarbakır Anneleri, Barış ve Cumartesi Anneleri komisyonda söz aldı. Son olarak dün (28 Ağusyos) Eski Meclis Başkanlarının katılımıyla komisyon toplandı.

DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMMdeki komisyon için ne diyor?DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMMdeki komisyon için ne diyor?

