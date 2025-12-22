Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonrası tutuklanan 7 şüpheliden biri olan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı. Aktaş, ifadesinde partilere Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını belirtirken partiler devam ederken üst kata çıkmasının yasak olduğunu söyledi. Garipoğlu'nun şoförü partilere "eskort" diye nitelendiren kadınların çağrıldığını dile getirdi.
PARTİLERE KATILAN ÜNLÜ İSİMLER
Aktaş, ifadesinde partilere Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını bildirdi.
MİSAFİR LİSTELERİ VE ORGANİZASYON
Partilere katılacak kişilerin bazen önceden belirlenen listelerle, bazen de son anda yönlendirmelerle yalıya alındığını ifade eden Akçay, organizasyonlarda aynı barmen-garson ekibinin görev yaptığını ve bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığını söyledi.
ESKORT VE PARA TRANSFERİ İDDİASI
Partilere "eskort" olarak nitelendirilen kadınların da çağrıldığı, bu kişilere Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin TL'ye kadar ödemeler yapıldığı yer aldı. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini savundu.
"YALIYA ÇIKMAMIZ YASAKTI"
Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla parti sırasında üst kata çıkmalarının kesinlikle yasaklandığını, yalnızca girişte karşılama ve organizasyonun teknik yönleriyle ilgilendiklerini belirtti. Partiler devam ederken Garipoğlu'nun odasına çekildiğini, sabaha karşı ise yalıda sızıp kalan misafirlerin kendileri tarafından gönderildiğini aktardı.
"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
İsmail Ahmet Akçay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yalnızca makam şoförlüğü ve verilen talimatları yerine getirdiğini savundu.
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Akçay, bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade etti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.
FUHUŞ VE UYUŞTURUCU AĞINDA 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü "fuhşa teşvik ve aracılık etme", Eser Gökhan Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", İsmail Ahmet Akçay ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.