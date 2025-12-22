PODCAST CANLI YAYIN

Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonrası tutuklanan 7 şüpheliden biri olan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı. Aktaş, ifadesinde partilere Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını belirtirken partiler devam ederken üst kata çıkmasının yasak olduğunu söyledi. Garipoğlu'nun şoförü partilere "eskort" diye nitelendiren kadınların çağrıldığını dile getirdi.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest

Uyuşturucu soruşturmasında kapsamında tutuklanan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr)Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr)

PARTİLERE KATILAN ÜNLÜ İSİMLER

Aktaş, ifadesinde partilere Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını bildirdi.

Derin Talu (Takvim.com.tr)Derin Talu (Takvim.com.tr)

MİSAFİR LİSTELERİ VE ORGANİZASYON

Partilere katılacak kişilerin bazen önceden belirlenen listelerle, bazen de son anda yönlendirmelerle yalıya alındığını ifade eden Akçay, organizasyonlarda aynı barmen-garson ekibinin görev yaptığını ve bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığını söyledi.

Şevval Şahin (Takvim.com.tr)Şevval Şahin (Takvim.com.tr)

ESKORT VE PARA TRANSFERİ İDDİASI

Partilere "eskort" olarak nitelendirilen kadınların da çağrıldığı, bu kişilere Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin TL'ye kadar ödemeler yapıldığı yer aldı. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini savundu.

Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisinden görüntüler (Takvim.com.tr)Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisinden görüntüler (Takvim.com.tr)

"YALIYA ÇIKMAMIZ YASAKTI"

Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla parti sırasında üst kata çıkmalarının kesinlikle yasaklandığını, yalnızca girişte karşılama ve organizasyonun teknik yönleriyle ilgilendiklerini belirtti. Partiler devam ederken Garipoğlu'nun odasına çekildiğini, sabaha karşı ise yalıda sızıp kalan misafirlerin kendileri tarafından gönderildiğini aktardı.

Kasım Garipoğlu (Takvim.com.tr)Kasım Garipoğlu (Takvim.com.tr)

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İsmail Ahmet Akçay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yalnızca makam şoförlüğü ve verilen talimatları yerine getirdiğini savundu.

Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı (Sosyal medya)Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı (Sosyal medya)

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Akçay, bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade etti.

Burak Ateş (Takvim.com.tr)Burak Ateş (Takvim.com.tr)


NE OLMUŞTU?

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU AĞINDA 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü "fuhşa teşvik ve aracılık etme", Eser Gökhan Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", İsmail Ahmet Akçay ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kasım Garipoğlunun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve grup serbest! | 40. yaş partisinden görüntülerKasım Garipoğlunun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve grup serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler

