Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest

Şevval Şahin (Takvim.com.tr) ESKORT VE PARA TRANSFERİ İDDİASI Partilere "eskort" olarak nitelendirilen kadınların da çağrıldığı, bu kişilere Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin TL'ye kadar ödemeler yapıldığı yer aldı. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini savundu.

Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisinden görüntüler (Takvim.com.tr) "YALIYA ÇIKMAMIZ YASAKTI" Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla parti sırasında üst kata çıkmalarının kesinlikle yasaklandığını, yalnızca girişte karşılama ve organizasyonun teknik yönleriyle ilgilendiklerini belirtti. Partiler devam ederken Garipoğlu'nun odasına çekildiğini, sabaha karşı ise yalıda sızıp kalan misafirlerin kendileri tarafından gönderildiğini aktardı.

Kasım Garipoğlu (Takvim.com.tr) "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM" İsmail Ahmet Akçay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yalnızca makam şoförlüğü ve verilen talimatları yerine getirdiğini savundu.