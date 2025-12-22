Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Süper Lig'de Gençlerbilriği'ne 4-3 mağlup oldu.

Karşılaşmada gol perdesini Dimitris Goutas açtı. 5. dakikada öne geçen Alkaralar, Daryl Frano'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 31. dakikada skor üstünlüğünü ele alan rakibine karşı 45'te Felipe Augusto'yla ilk reaksiyonunu veren Fırtına, devrenin 2-1 bitmesini sağladı.

İkinci yarıda da Brezilyalı forvet yine sahneye çıktı. 50. dakikada skor 2-2'ye geldi. 52'de Oğulcan Ülgün ve 58'de Sekou Koita ile fark yeniden ikiye yükseldi. Ernest Muçi 67'de penaltıdan tabelayı 4-3'e getirdi. Maç bu şekilde sona erdi.

Fırtına, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada çok büyük bir yara aldı. Ayrıca Stefan Savic de sakatlandı.

Trabzonspor bir sonraki maçına Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çıkacak.