Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı Ankara'da sona erdi. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Rakibine 4-3 yenilen Fırtına, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte yaşananlar...
Trabzonspor, Süper Lig'de Gençlerbilriği'ne 4-3 mağlup oldu.
Karşılaşmada gol perdesini Dimitris Goutas açtı. 5. dakikada öne geçen Alkaralar, Daryl Frano'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. 31. dakikada skor üstünlüğünü ele alan rakibine karşı 45'te Felipe Augusto'yla ilk reaksiyonunu veren Fırtına, devrenin 2-1 bitmesini sağladı.
İkinci yarıda da Brezilyalı forvet yine sahneye çıktı. 50. dakikada skor 2-2'ye geldi. 52'de Oğulcan Ülgün ve 58'de Sekou Koita ile fark yeniden ikiye yükseldi. Ernest Muçi 67'de penaltıdan tabelayı 4-3'e getirdi. Maç bu şekilde sona erdi.
Fırtına, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada çok büyük bir yara aldı. Ayrıca Stefan Savic de sakatlandı.
Trabzonspor bir sonraki maçına Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde Dimitros Goutas, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
9. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Trabzonspor savunması topu arka direkte uzaklaştırmayı başardı.
18. dakikada Gençlerbirliği'nin ön alan baskısıyla kaptığı top sonrası sol kanattan gelişen atağında Metehan, içeri sokulup pasını çıkardı. Göktan Gürpüz, ceza yayının solunda buluştuğu topu derinlemesine bıraktı. Son çizgiden Tongya, kale önüne yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
29. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası 3 kişiyle hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Zubkov, ceza yayına doğru taşıdığı topu soluna aktardı. Ceza alanı çaprazında topu alan Sikan sağına çekip sert vurdu, kaleci Velho topu çeldi. Boşta kalan topa bu kez penaltı noktasının sağından boş durumdaki Muçi gelişine yerden vurdu, Velho bu defa da ayağıyla gole engel oldu.
31. dakikada Gençlerbirliği'nde Göktan'ın sağ kanada pasında Oğulcan, topu kale alanına yerden çevirdi. Tongya yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. 2-0
45+2. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Zubkov paslaşarak kullandı. Pina'nın kale önüne yaptığı ortada Felipe Augusto, topu filelerle buluşturdu. 2-1
TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Başkentte Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede bordo-mavililer, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlıklar nedeniyle önemli eksiklerle yer aldı.
ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı. Oulai milli takıma gittiği için, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Serdar Saatçı ile Olaigbe mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
SAVIC VE SIKAN İLK 11'DE
Sakatlığını atlatan Karadağlı savunmacı Savic, 5 maç aranın ardından ligde ilk 11'e döndü. Ukraynalı forvet Danylo Sikan ise Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de şans buldu.
KADRODA YER ALAMAYANLAR
Bordo-mavili ekipte milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığı nedeniyle TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme de maç kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısına Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Danylo Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'le çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE METİN DİYADİN DÖNEMİ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, başkent ekibindeki 3. döneminde ligdeki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçına göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.
Türkiye Kupası'nda oynanan Sipay Bodrum FK maçında 2 gol atan Niang, sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada görev alamadı. Kart cezasını tamamlayan Oğulcan Ülgün yeniden ilk 11'e dönerken, Niang'ın yokluğunda Koita ileri uçta görev yaptı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN İLK 11'İ
Başkent temsilcisi mücadeleye Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu ve Koita 11'iyle başladı.
TRİBÜNLERDEN DESTEK
Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı. Soğuk havaya rağmen tribünlerdeki Gençlerbirliği taraftarları takımlarını desteklerken, kendilerine ayrılan bölümü dolduran Trabzonspor taraftarları da deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.