Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu

Anthony Musaba (AA)

SERBEST KALMA BEDELİ 6 MİLYON EURO

Anthony Musaba'nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Buna göre oyuncunun yurt dışı transferi için 5 milyon euro, Türkiye içindeki transferler için ise 6 milyon euro bedel yer alıyor.