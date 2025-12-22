Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco’nun isteği doğrultusunda Süper Lig’den bir isim gündeme geldi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, yönetimden Süper Lig'den bir oyuncunun transfer edilmesini istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin rotasını yerli ligde forma giyen isimlere çevirdiği belirtildi.
GÜNDEMDE ANTHONY MUSABA VAR
Tedesco, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı oyuncu için girişimlere başladığı aktarıldı.
SAMSUNSPOR İLE TEMASLAR BAŞLADI
Fenerbahçe yönetimi, Anthony Musaba'nın transferi için Samsunspor ile resmi temaslara başladı. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
SERBEST KALMA BEDELİ 6 MİLYON EURO
Anthony Musaba'nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Buna göre oyuncunun yurt dışı transferi için 5 milyon euro, Türkiye içindeki transferler için ise 6 milyon euro bedel yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maçta görev aldı. Musaba, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.