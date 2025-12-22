PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco’nun isteği doğrultusunda Süper Lig’den bir isim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, yönetimden Süper Lig'den bir oyuncunun transfer edilmesini istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin rotasını yerli ligde forma giyen isimlere çevirdiği belirtildi.

Anthony Musaba (AA)Anthony Musaba (AA)

GÜNDEMDE ANTHONY MUSABA VAR

Tedesco, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı oyuncu için girişimlere başladığı aktarıldı.

Anthony Musaba (AA)Anthony Musaba (AA)

SAMSUNSPOR İLE TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe yönetimi, Anthony Musaba'nın transferi için Samsunspor ile resmi temaslara başladı. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Anthony Musaba (AA)Anthony Musaba (AA)

SERBEST KALMA BEDELİ 6 MİLYON EURO

Anthony Musaba'nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Buna göre oyuncunun yurt dışı transferi için 5 milyon euro, Türkiye içindeki transferler için ise 6 milyon euro bedel yer alıyor.

Anthony Musaba (AA)Anthony Musaba (AA)

SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maçta görev aldı. Musaba, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçeden Lookman harekatı! Talimat geldiFenerbahçeden Lookman harekatı! Talimat geldi
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
D&R
MİT'ten nokta operasyon: DEAŞ'in intihar eylemcisi yakalandı
Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
D&R
Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Yusuf Güney ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında saç ve kan örneği verdi!
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
TBMM'de 394 saatlik bütçe maratonu! CHP'liler yine gündem dışı: Ofsayt kalksın önerisi
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Fenerbahçe’den Diogo Leite çıkarması!
DEM İmralı Heyeti Adalet Bakanı Tunç ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşecek! Beştepe'den randevu istendi: Yasal ve hukuki süreç masada
Gram altında 7.700 TL tahmini geldi: 2026 için fırtınalı senaryo! Son 9 gün
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı