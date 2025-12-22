Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı. (AA-ARŞİV)

"BU TEZKERE BİR DEVLET-MİLLET MESELESİDİR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin Libya'ya savaşmak için değil, barış ve huzurun tesisi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında öngörüldüğü üzere meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gittiğini söyledi.

Türkiye'nin, Libya'da BM'nin tanıdığı meşru bir hükümet ile yaptığı anlaşmayla Akdeniz'deki haklarını güvenceye aldığının altını çizen Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Libya hamlesi Kıbrıs Barış Harekatı'yla başlayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla devam eden, mavi vatan politikalarıyla şekillenen bir bütünün parçasıdır. Bu tezkereyle emperyalistlerin ve piyonlarının Akdeniz'den Türkiye'yi silme heveslerine son verilmiştir. Bugün sadece biz tezkereyi oylamayacağız. Tezkereye 'evet" diyerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk ve milli çıkarlarına, kardeş Libya'nın birlik, beraberlik ve bütünlüğüne, barışına, mavi vatana destek vereceğiz. Bu tezkereye 'evet' diyerek Türkiye'nin etrafını çevirmeye çalışan, Türkiye'yi Akdeniz'den silmek isteyenlere ve bunların taşeronluğunu yapan İsrail'e, Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum kesimine 'hayır' diyeceğiz. Bu tezkere bir devlet-millet meselesidir."