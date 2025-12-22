Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Libya tezkeresinin bir askeri yetkilendirme konusu olmadığının altını çizdi. "Türkiye'nin Libya'da ne işi var?" denilerek eleştirilerde bulunulduğunu aktaran Oktay, bunu anlamsız bulduklarını vurguladı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
"BU TEZKERE BİR DEVLET-MİLLET MESELESİDİR"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin Libya'ya savaşmak için değil, barış ve huzurun tesisi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında öngörüldüğü üzere meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gittiğini söyledi.
Türkiye'nin, Libya'da BM'nin tanıdığı meşru bir hükümet ile yaptığı anlaşmayla Akdeniz'deki haklarını güvenceye aldığının altını çizen Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin Libya hamlesi Kıbrıs Barış Harekatı'yla başlayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla devam eden, mavi vatan politikalarıyla şekillenen bir bütünün parçasıdır. Bu tezkereyle emperyalistlerin ve piyonlarının Akdeniz'den Türkiye'yi silme heveslerine son verilmiştir. Bugün sadece biz tezkereyi oylamayacağız. Tezkereye 'evet" diyerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk ve milli çıkarlarına, kardeş Libya'nın birlik, beraberlik ve bütünlüğüne, barışına, mavi vatana destek vereceğiz. Bu tezkereye 'evet' diyerek Türkiye'nin etrafını çevirmeye çalışan, Türkiye'yi Akdeniz'den silmek isteyenlere ve bunların taşeronluğunu yapan İsrail'e, Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum kesimine 'hayır' diyeceğiz. Bu tezkere bir devlet-millet meselesidir."
"BİZ HİÇBİR ZAMAN TARİHTEN KAÇMADIK"
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Libya tezkeresinin bir askeri yetkilendirme konusu olmadığının altını çizdi.
"Türkiye'nin Libya'da ne işi var?" denilerek eleştirilerde bulunulduğunu aktaran Oktay, bunu anlamsız bulduklarını vurguladı.
CHP'yi ve muhalefet partilerini eleştiren Oktay, Türkiye'nin sınırda nerelerle komşu olduğuna bakılması gerektiğini söyledi.
Oktay, Libya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 16. yüzyılın başlarına, Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzandığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Tarih bizim tarihimiz. Biz her zaman 'Maziden atiye' dedik. Maziyi dikkate alamayanın atisi yoktur. Biz kaçmıyoruz, siz kaçıyorsunuz tarihten. Biz hiçbir zaman tarihten kaçmadık. Uluslararası zeminde 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var' diyenlere şunu ifade etmek isterim, bunu anlamaya sizin ne anlayışınız ne de tarih bilinciniz yeter. Libya, yaklaşık 115 yıl önce işgal edilene kadar bizimle aynı siyasi çatı altında, aynı bayrak altında varlığını sürdürüyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Trablusgarp'ta emperyalizme karşı direnişi ve mücadelesi bile TSK'nın bugün Libya'da hangi tarihsel sorumlulukla bulunduğunu anlatmaya yeter."
Mavi Vatan'ın öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden Oktay, her zaman Libyalıların yanında durduklarını belirtti.
Şahsı adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, iktidarın dış politikasına ilişkin eleştirilerde bulundu.
Şahsı adına söz alan Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Türkiye'nin Libya'daki varlığının açık, meşru ve uluslararası hukuka dayandığını belirterek, "Bu varlık bir işgal değil, bir müdahale ya da bir macera hiç değildir. Bu varlık eğitim, askeri danışmanlık, kapasite inşası ve sahada caydırıcılık yoluyla istikrarın korunmasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, TSK'nın Libya'daki görev süresinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.