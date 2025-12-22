Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de basın toplantısında konuştu





ŞARA İLE GÖRÜŞTÜLER



Fidan, Güler ve Kalın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüştü.

Bakan Fidan (Ekran görüntüsü)

Görüşmelerin ardından Bakan Fidan mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak Suriye'nin istikrarına önem veriyoruz. Bunun için bütün yardımı işbirliğini göstermeye hazırıız. Cumhurbaşkanımız bu konuda özellikle hassas. Diğer yandan İsrail ile Suriye arasındaki görüşmelerin sonuca ulaşmasını Türkiye olarak istiyoruz. Bu bölgenin istikrarı için Suriye'nin istikrarı için fevkalade önemli. İsrail'in yayılmacı politikalar izlemek yerine bölgedeki ülkelerle karşılıklı uzlaşıya dayanan bir anlaşmaya varması, anlayış birliği içinde olması bölgenin istikrarına ve küresel güvenliğe katkı yapacak bir husus. SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz."

ASKERİ MÜDAHALE MASADA



Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını belirterek askeri müdahalenin değerlendirildiğini bildirdi. Şeybani, "Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır" dedi.

SDG İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR



Bakan Fidan ise, SDG'nin İsrail ile iş birliği yaparak entegrasyonu uzattığını ifade etti.