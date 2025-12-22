Ankara ve Şam'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyaretinde bulundu. Heyet çalışma ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüştü. Görüşmeler sonrası Bakan Fidan mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını belirterek askeri müdahalenin değerlendirildiğini bildirdi. Bakan Fidan ise, SDG'nin İsrail ile iş birliği yaparak entegrasyonu uzattığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de basın toplantısında konuştu
ŞARA İLE GÖRÜŞTÜLER
Fidan, Güler ve Kalın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle görüştü.
Görüşmelerin ardından Bakan Fidan mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Fidan toplantıda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye olarak Suriye'nin istikrarına önem veriyoruz. Bunun için bütün yardımı işbirliğini göstermeye hazırıız. Cumhurbaşkanımız bu konuda özellikle hassas. Diğer yandan İsrail ile Suriye arasındaki görüşmelerin sonuca ulaşmasını Türkiye olarak istiyoruz. Bu bölgenin istikrarı için Suriye'nin istikrarı için fevkalade önemli. İsrail'in yayılmacı politikalar izlemek yerine bölgedeki ülkelerle karşılıklı uzlaşıya dayanan bir anlaşmaya varması, anlayış birliği içinde olması bölgenin istikrarına ve küresel güvenliğe katkı yapacak bir husus. SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz."
ASKERİ MÜDAHALE MASADA
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını belirterek askeri müdahalenin değerlendirildiğini bildirdi. Şeybani, "Cezire bölgesine daha fazla önem vereceğiz. Suriye devleti orada olacaktır" dedi.
SDG İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR
Bakan Fidan ise, SDG'nin İsrail ile iş birliği yaparak entegrasyonu uzattığını ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.
Yapılan açıklamada, "Şam'da bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın; Suriye Devlet Başkanı Sayın Ahmed Şara ile toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra da yer aldı." denildi.
10 MART MUTABAKATI MASADA
Görüşmelerde Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ün birinci yıl dönümünü müteakip dönemde yapılacak ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması sürecinin gidişatı ele alındı.
SİYONİST TEHLİKE
Ziyarette ayrıca, İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde duruldu. Türkiye ve Suriye'nin ortak çıkarları ile Suriye'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonuna (DMUK) ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan terör örgütü DEAŞ'in yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik işbirliği de görüşüldü.
Görüşmenin odak noktasını güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye'nin yeniden inşası için yürütülen projeler de masaya yatırıldı.
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret münasebetiyle Şam'a intikal etti.
Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalandı, güvenlik ve ekonomi alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde tarihi işbirliği fırsatları ortaya çıktı.
Türkiye, bir yandan yaklaşık 15 yıl süren Suriye ihtilafının yaralarının sarılmasına destek verirken diğer yandan yeni işbirliği imkanlarının iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda Suriye'nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi için gerekli çabayı gösteriyor.
Bu çerçevede Bakan Fidan, Esad rejimin devrilmesinin akabinde ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret etmişti.
3+3 FORMATINDAKİ KARŞILIKLI ZİYARETLER
Bunu izleyen süreçte, Suriye'de yeni dönemde ortaya çıkan bu olumlu atmosferin doğal bir sonucu olarak Türkiye ile Suriye arasındaki karşılıklı üst düzeyli ziyaretler, hız kaybetmeden devam etti.
İki ülke arasında 3+3 formatında gerçekleştirilen görüşmeler de önemli bir yer tutuyor.
Bu çerçevede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli heyetle, 15 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti.
Bu toplantıyı müteakiben Fidan, Güler ve Kalın'la birlikte 13 Mart'ta Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.
İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim'de Ankara'da düzenlenmişti.
10 MART MUTABAKATI NEDİR?
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, 10 Mart 2025'te YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı.
İşte 8 maddelik anlaşma:
1- Dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına katılım ve temsil haklarının yetki ve sorumluluk temelinde garanti altına alınması.
2- Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve Suriye devleti onun vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına almaktadır.
3- Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes
4- Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi.
5- Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.
6- Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesini desteklemek.
7- Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıları, nefret söylemlerini ve nifak yayma girişimlerini reddediyoruz.
8 - Yürütme Komiteleri, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek.