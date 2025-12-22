Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi

Öte yandan Bakan Fidan geçtiğimiz sene Suriye lideri Ahmed El Şara ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Şam'daki Kasiyun Dağı'na gitmişti. İkili burada acı kahve içerek Şam'ı seyretmişti.

GEÇEN SENE DE ŞARA İLE!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda) ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. (AA)

KASYUN DAĞI'NIN ÖNEMİ NE?

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.