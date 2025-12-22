Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabından o kareleri paylaşarak "Hey gidi Beşşar" notunu düştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.
KASYUN DAĞI'NDAN ŞAM MANZARASI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldiği Şeybani'yle Kasyun Dağı'na giderek Şam manzarasını izledi.
"HEY GİDİ BEŞŞAR"
Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sosyal medya hesabından o kareleri paylaşarak "Hey gidi Beşşar" notunu düştü.
GEÇEN SENE DE ŞARA İLE!
Öte yandan Bakan Fidan geçtiğimiz sene Suriye lideri Ahmed El Şara ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Şam'daki Kasiyun Dağı'na gitmişti. İkili burada acı kahve içerek Şam'ı seyretmişti.
KASYUN DAĞI'NIN ÖNEMİ NE?
Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.
Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.