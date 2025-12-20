PODCAST CANLI YAYIN

Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili kamuya açılan son dosya kan dondurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın Epstein'la poz verdiği eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise jakuzide keyif yaptığı fotoğraflarda çıplak kadınlar, kızların 18 yaşından küçük olduğunu kanıtlayan belgeler yer alıyor. Son belgelerde en çok dikkat çeken fotoğraflardan biri ise Epstein'ın evindeki İsrail Savunma Kuvvetleri tişörtü oldu.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan dosyalar bir kez daha kan dondurdu.

KAN DONDURAN YENİ BELGELER

ABD Adalet Bakanlığı çok sayıda yeni belgeyi yayımladı.

ABD'den Epstein hamlesi
MICHAEL JACKSON EPSTEIN'LA POZ VERDİ

Yeni yayımlanan fotoğraflardan birinde dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson, Epstein ile birlikte görülüyor.

BILL CLINTON JAKUZİDE

Gündemde bomba etkisi yaratan bir diğer fotoğrafta ise eski ABD Başkanı Bill Clinton, Epstein ve kadınlarla birlikte jakuzide görülüyor.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KADINLAR…

Bir diğer sıra dışı fotoğrafta ise Clinton ve pop yıldızı Michael Jackson, yanlarında kimliği belirsiz küçük bir kadınla poz veriyor.

254 MASÖZ

Dosyalarda ayrıca 254 sansürlenmiş ismin yer aldığı tüyler ürpertici bir masöz listesi de bulunuyor.

PRENS ANDREW KUCAKTA

Epstein ile yakınlığı dolayısıyla tüm ünvanları elinden alınan eski İngiltere Prensi Andrew ise bir kadının kucağına yatmış halde görülüyor.

Jeffrey Epstein'ın özel jetinde suç ortağı ve sevgilisi Ghislaine Maxwell ile birlikte fotoğrafları da sapkınlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

SEKS KÖLESİ KİTABI SİPARİŞİ

Belgelerde ayrıca Epstein'ın Seks Köleleri ve Sadomazoizm hakkında kitaplar sipariş ettiği ortaya çıktı.

Bir fotoğrafta Epstein'ın kızların 18 yaşından küçük olduklarını kanıtlamak için kimliklerini istediği görülüyor.

Yurt dışı gezilerinde ise Epstein'ın yanında Bill Clinton ile birlikte dolaştığı görülüyor.

EVİNDEN İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ TİŞÖRTÜ ÇIKTI

Epstein'ın evinde İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir tişörtün de bulunduğu dikkat çekti.

Belgelerde Epstein'ın, bir fotoğrafçının evini yakmakla tehdit ettiği de görüldü.

Bill Clinton ve Epstein...

Epstein...

Epstein...

Bill Clinton ve Maxwell...

