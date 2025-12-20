Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili kamuya açılan son dosya kan dondurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın Epstein'la poz verdiği eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise jakuzide keyif yaptığı fotoğraflarda çıplak kadınlar, kızların 18 yaşından küçük olduğunu kanıtlayan belgeler yer alıyor. Son belgelerde en çok dikkat çeken fotoğraflardan biri ise Epstein'ın evindeki İsrail Savunma Kuvvetleri tişörtü oldu.
