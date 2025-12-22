Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ömer Çelik (AA)



AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 15.04'te başladı.



SÖZCÜ ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK



Yılın son MKYK'sında başta Terörsüz Türkiye başlığı olmak üzere, asgari ücret ve gündeme ilişkin konu başlıkları masaya yatırılacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.