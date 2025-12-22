FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı
Habertürk'teki narko-seks ağı FETÖ gibi kaset yöntemine başvuran, Epstein gibi sapkınlıklarla yol alan bir örgütlenmeyi deşifre etti. Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğu isimleri kayda aldığına yönelik iddialar tüm sıcaklığını korurken Kenan Tekdağ merkezli yapının şantajla siyaseti ve yargıyı dizayn etmeye kalktığı değerlendiriliyor. Peki, Ela Rümeysa Cebeci, Kenan Tekdağ'a menfaat sağlamak için hangi üst düzey isimlerle ilişki kurdu? Barcelona'daki Mehmet Akif Ersoy - Rezan Epözdemir teması Tekdağ'ın talimatıyla mı oldu? Tanık ifadeleri "Akif, Rezan ve Tekdağ çok samimiydi" diyor. Bu samimiyet ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD temasları göz önünde olduğunda kaset görüntülerinin yabancı istihbarat servislerine gidip gitmediği sorgulanıyor.
Medyada uyuşturucu, kara para, gayrı ahlaki ilişkiler ve sır görüşmelerle örülü karanlık bir ağ ifşa oldu. Merkez üssünde eski ve yeni Habertürk'ten isimlerin yer aldığı "uyuşturucu" ve "grup seks" skandalları kan dondurdu.
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Habertürk'ün kadrolu ekran yüzleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ VE EPSTEIN'I ANIMSATAN ÖRGÜTLENME
Devam eden soruşturmalarda her yeni güne bir skandal patlak verirken; tanık ifadeleri, medya, yargı, bürokrasi, futbol ve iş dünyasını sarsacak cinsten.
Zikredilen olayların basit bir "ahlaki çöküş" ve uyuşturucu kullanımından ibaret olmadığı, kaset ve şantaj temelli FETÖ ve Epstein'ı anımsatan bir örgütlenmenin olduğu ifade ediliyor.
Dosyanın merkezinde "tutuklu" olarak yer alan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın, spiker Ela Rümeysa Cebeci'yi "anahtar" olarak kullandığı, yüksek mevkii sahibi bürokratlar ve üst düzey yargı mensuplarıyla görüştürdüğü iddia edildi.
Cebeci'nin temas kurduğu isimlerle Kenan Tekdağ'ın işlerinin çözülmesi için cinsel ilişkiye girdiği tanık ifadelerine yansıdı.
Konuya ilişkin bir tanık, "Ela ile konuşuyordum, gözleri doldu. Kenan Tekdağ ile ilgili anlatmaya başladı. Kenan Tekdağ, yüksek mevki sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişilerle kendisinin cinsel ilişkiye girdiğini anlattı" dedi.
Bahse konu tanık sözlerini şöyle sürdürdü:
(Ela Rümeysa Cebeci) Bu ilişkiler vasıtasıyla Kenan Tekdağ'a fayda sağladığını karşılığında da Tekdağ'ın kendisinin arkasında durduğunu böylelikle kanalda pozisyonun yükseldiğini anlattı.
İDDİA: BİRLİKTE OLDUĞU İSİMLERİ KAYIT ALTINA ALDI
Dahası Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğu isimleri kayıt altına aldığı iddia edildi. Cebeci'nin ABD ve yurt dışı ziyaretleri de mercek altına alındı.
Burada kimlerle bir araya geldiği ve telefonundan çıkan görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirebilir.
Elde edilen somut veriler ve Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğu isimleri kayda aldığına yönelik iddialar, Epsteinvari sapkınlık ve bağımlılıklarla örülü bir istihbarat ağına işaret ediyor.
Spiker Cebeci'ye dayandırılan ve tanık ifadelerinde yer alan "Kenan Tekdağ'a fayda sağlamak için üst düzey bürokrat ve yargı mensuplarıyla görüşüyordu" şeklindeki beyanlar, söz konusu yapının kaset ve şantajla siyaseti, medyayı ve yargıyı dizayn etmeye kalktığını gösteriyor.
Bu ağın mimarı olarak da Kenan Tekdağ öne çıkıyor. Rezan Epözdemir, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci bahse konu ağın birer parçası olarak değerlendiriliyor.
YANIT BEKLEYEN 4 SORU
İsimler ve temas noktaları dikkate alındığında şu sorular önem kazanıyor;
Tekdağ ekolündeki Rezan Epözdemir yargıda kimlerle temas kurdu?
Ela Rümeysa Cebeci, Kenan Tekdağ'a menfaat sağlamak için hangi üst düzey isimlerle ilişki kurdu?
Barcelona'daki Mehmet Akif Ersoy - Rezan Epözdemir teması Tekdağ'ın talimatıyla mı oldu?
Bu sorular kamuoyunca yanıt beklerken kayda alınan görüntülerin ne amaçla depolandığı, kimlere servis edildiği merak ediliyor.
REZAN EPÖZDEMİR, MEHMET AKİF ERSOY, ELA RÜMEYSA CEBECİ... BARCELONA'DA NE YAPTILAR?
Soruşturmada dikkatleri üzerine toplayan bir husus da Barcelona'da kurulan temaslar...
Mehmet Akif Ersoy, ifadesinde Rezan Epözdemir'le Barcelona'da tesadüfen karşılaştığını beyan etti.
Nitekim tanık beyanları bu karşılaşmanın basit bir tesadüf olmadığını işaret eder nitelikte:
"Ahmet, Akif ve Pınar birlikte Barcelona'ya tatile gittiler. Orada da benzer şeyler yaşandığı tahmin ediliyor. Orada uyuşturucu kullandılar. Orada Barcelona'nın Başkonsolosu S.E ile oturmuşlardır. Hatta Barcelona'da ayrıca Rezan Epözdemir, karısı, Mehmet Akif, Ahmet, Pınar ve Başkonsolos beraber yemek yemişlerdi.
"AKİF, REZAN VE KENAN TEKDAĞ ÇOK SAMİMİ VE SÜREKLİ AYNI ORTAMDA VAKİT GEÇİRİYOR"
Yine aynı tanık ifadesinde Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ'ın Rezan Epözdemir'le olan yakın ilişkisi şöyle anlatılıyor:
Mehmet Akif Ersoy, Serkan Toper ve Rezan Epözdemir çok samimiydiler ve sürekli aynı ortamda vakit geçiriyorlardı. Birlikte çekilmiş oldukları birçok fotoğrafları da vardır.
Dahası Ela Rümeysa Cebeci'nin de aynı dönem Barcelona'ya gittiği söyleniyor.
ŞANTAJ KASETLERİ HANGİ İSTİHBARATLARIN ELİNE GEÇTİ?
Rezan Epözdemir'in CIA ve MOSSAD masalarında oturan bir aktör olduğu düşünülünce kayda geçen şantaj görüntülerinin yabancı istihbarat servislerine gidip gitmediği sorgulanıyor.
CHP-CIA-MOSSAD MASASININ BAŞ KONUĞU REZAN EPÖZDEMİR
Bilindiği üzere Epözdemir, Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masa toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan bir isim.
Aynı masada MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin de var idi.
Üstelik bu karanlık temasları 17-25 Aralık kumpasının ardından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce yapıyordu.