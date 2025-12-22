FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ'ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir'in CIA-MOSSAD bağı





İDDİA: BİRLİKTE OLDUĞU İSİMLERİ KAYIT ALTINA ALDI



Dahası Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğu isimleri kayıt altına aldığı iddia edildi. Cebeci'nin ABD ve yurt dışı ziyaretleri de mercek altına alındı.



Burada kimlerle bir araya geldiği ve telefonundan çıkan görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirebilir.



Elde edilen somut veriler ve Ela Rümeysa Cebeci'nin birlikte olduğu isimleri kayda aldığına yönelik iddialar, Epsteinvari sapkınlık ve bağımlılıklarla örülü bir istihbarat ağına işaret ediyor.







REZAN EPÖZDEMİR, MEHMET AKİF ERSOY, ELA RÜMEYSA CEBECİ... BARCELONA'DA NE YAPTILAR?



Soruşturmada dikkatleri üzerine toplayan bir husus da Barcelona'da kurulan temaslar...



Mehmet Akif Ersoy, ifadesinde Rezan Epözdemir'le Barcelona'da tesadüfen karşılaştığını beyan etti.



Nitekim tanık beyanları bu karşılaşmanın basit bir tesadüf olmadığını işaret eder nitelikte:



"Ahmet, Akif ve Pınar birlikte Barcelona'ya tatile gittiler. Orada da benzer şeyler yaşandığı tahmin ediliyor. Orada uyuşturucu kullandılar. Orada Barcelona'nın Başkonsolosu S.E ile oturmuşlardır. Hatta Barcelona'da ayrıca Rezan Epözdemir, karısı, Mehmet Akif, Ahmet, Pınar ve Başkonsolos beraber yemek yemişlerdi.