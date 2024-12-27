DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü

BAHÇELİ ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ Daha sonra DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde(21 Aralık) bu çıkışını yineledi.

NELER OLMUŞTU? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı.

"GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK" Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, " Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını vermişti.

2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuşmuştu.

ÖRGÜT SANCILI

Bahçeli'nin Ekim ayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısını yapmasının ardından Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştürüldü. 23 Ekim'de yapılan görüşmede teröristbaşı "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi. Takip eden süreçte Kandil'de sancı başladı. Mustafa Karasu'dan Beşe Hozat'a kadar birçok terör elebaşı silah bırakmayacaklarını savunarak sabotaja başladı.