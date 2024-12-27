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DEM Parti İmralı'ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü

Terörsüz Türkiye için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" çağırısının ardından Adalet Bakanlığından tarihi bir adım geldi. Bakanlık, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu yanıt verdi. Bu kapsamda DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Öcalan ile görüştü. Peki süreç buraya nasıl geldi, terörist başı PKK'yı lağvedecek mi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 20:18 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 18:27
DEM Parti İmralı’ya gitti! Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştü

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    Türkiye terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı...

    Başkan Erdoğan'ın "İç cephe ve terörsüz Türkiye" çıkışlarının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli DEM'e el uzatarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Meclis'e gel terör örgütünü lağvet" çağrısı yaptı.

    İmralı'da DEM-Öcalan görüşmesi başladı!

    ADALET BAKANLIĞINDAN DEM'E İZİN
    Bu kapsamda Öcalan ile görüşme talebinde bulunan DEM'e Adalet Bakanlığından izin çıktı.

    DEM heyeti İmralı'ya gittiDEM heyeti İmralı'ya gitti

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da tutuklu olan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme talebini olumlu olarak yanıtladıklarını açıkladı.

    DEM'e İmralı izni çıktı! İşte Öcalan'la görüşecek heyet!

    DEM HEYETİ İMRALI'DA
    Tunç, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gidecek DEM heyetinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluştuğunu ifade etti.

    İmralı Adası havadan görüntülendi!

    Gelen bilgilere göre DEM'li isimler Öcalan ile görüşmeye başladı.

    HDP/DEM'li isimler Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken 2014 yılında İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşmüştü (Takvim.com.tr Arşiv)HDP/DEM'li isimler Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken 2014 yılında İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşmüştü (Takvim.com.tr Arşiv)

    İmralı'daki terörist başı Abdullah Öcalan ile DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan arasındaki görüşme sona erdi.

    Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirildi.

    NELER OLMUŞTU?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı.

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    "TERÖRİST BAŞI GELSİN PKK'YI LAĞVETSİN"
    Bahçeli PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenenerek, "Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım." dedi.

    BAHÇELİ ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ
    Daha sonra DEM Parti'nin İmralı ile görüşmesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde(21 Aralık) bu çıkışını yineledi.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

    "GÖRÜŞLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
    Bahçeli, bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını vermişti.

    2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR
    2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuşmuştu.

    ÖRGÜT SANCILI
    Bahçeli'nin Ekim ayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısını yapmasının ardından Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştürüldü. 23 Ekim'de yapılan görüşmede teröristbaşı "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi. Takip eden süreçte Kandil'de sancı başladı. Mustafa Karasu'dan Beşe Hozat'a kadar birçok terör elebaşı silah bırakmayacaklarını savunarak sabotaja başladı.

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