Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak beklenirken, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği belirtildi. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek rakımlı bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali bulunuyor.