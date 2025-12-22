Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı
Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor. Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede sağanak yağışlar etkili olurken bazı illerde ise kar ve soğuk hava öne çıkıyor. Marmara, İç Ege ve Akdeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da beklenen sağanak yağış da sabah saatlerinden itibaren başladı. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi illerde görülecek? İşte merak edilen hava raporu!
Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:02