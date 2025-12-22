Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı

Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor. Meteoroloji verilerine göre birçok bölgede sağanak yağışlar etkili olurken bazı illerde ise kar ve soğuk hava öne çıkıyor. Marmara, İç Ege ve Akdeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da beklenen sağanak yağış da sabah saatlerinden itibaren başladı. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi illerde görülecek? İşte merak edilen hava raporu!

Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre birçok bölgede aralıklı yağış beklenirken, bazı illerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

İstanbul'da beklenen yağış sabah saatleri itibarıyla etkisini göstermeye başladı.

Yağış Beklenen Bölgeler Genişliyor

Tahminlere göre Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri yağışlı havanın etkisi altında olacak. Balıkesir'in kuzey kesimlerinde de aralıklı yağış öngörülüyor.

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak beklenirken, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği belirtildi. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek rakımlı bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali bulunuyor.

Antalya ve Muğla İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, özellikle Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğine dikkat çekti. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.