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Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner'in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?

Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayetleri işleyen ve ardından intihar eden Semih Çelik’in cep telefonunun kayıp olduğu belirlendi. Telefonun en son Edirnekapı surlarında sinyal verdiği tespit edildi. Katledilen kızlardan İkbal Uzuner'in cep telefonunun çözüldüğü, Ayşenur Halil'in ise İphone olan cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı ancak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Çelik'in telefonu için surlardaki geniş çaplı aramalar devam ederken, telefonun bulunmasının soruşturmanın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor. Özellikle katili cinayete teşvik eden başka bir kişi ya da grup olup olmadığı üzerinde duruluyor. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 11:51
Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?

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Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te, Türkiye'yi sarsan korkunç bir çifte cinayet yaşandı.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüp'te kendi evinde Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı'daki surlarda İkbal Uzuner'i parçalara ayırarak katletti.

Surlardan atlayarak intihar eden Çelik, geride pek çok soru işareti bıraktı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Olayın gizemi sürerken soruşturmada yeni bulgular gün yüzüne çıkıyor. Cinayetler, bir kayıp cep telefonu etrafında daha da karmaşık hal aldı...

SIR TELEFON
Emniyet, Semih Çelik'in cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu telefonun, son olarak İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında sinyal verdiği belirlendi.

Satanist kasap Semih Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)Satanist kasap Semih Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ekipler surların büyük dehlizleri ve çevresindeki her noktada arama gerçekleştiriyor. Telefonun bulunması, soruşturmada kritik bir dönüm noktası olabilir.

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ AYŞENUR'UN ŞİFRESİ KIRILAMADI
Hayatını kaybeden genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. Sabah'taki habere göre İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü.

Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iphone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma birimleri bu tip soruşturmalarda genellikle iPhone marka telefondaki şifreleri kırmak için soruşturma birimleri Apple ile iletişim kuruyor. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılması gibi bir prosedür izleniyor.

Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

FIRINDAN BİRLİKTE EKMEK ALMIŞLAR
Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi.

Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlara doğru giderken görüntülendiSemih Çelik ve İkbal Uzuner surlara doğru giderken görüntülendi

İLK CİNAYETTEN SONRA POLİSE KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.

SEMİH ÇELİK'İ YÖNLENDİRENLER Mİ VAR?
Soruşturmayı yürüten ekipler, Çelik'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeleri incelemeye almayı planlıyor. Özellikle katili cinayete teşvik eden başka bir kişi ya da grup olup olmadığı üzerinde duruluyor. Bu şüphe, cinayetlerin arkasında organize bir planın mı olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.

Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?

SATANİST AYİN Mİ?
Semih Çelik'in kayıp telefonun bulunmasıyla sır perdesi dağılacak. Eğer böyle bir bulguya ulaşılırsa, soruşturmanın bambaşka bir boyuta taşınması kaçınılmaz. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor.

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EVİNDEN ÇIKAN OBJELER SATANİZM İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
Öyle ki Çelik'in işlediği cinayetler sonrası evinde bulunan satanist objeler ve aile fertlerinin ifadeleri, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olma ihtimalini güçlendirdi.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

Babası, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtirken annesi, oğlunun bir süredir "intihar eğiliminde" olduğunu söyledi.

Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)

ESKİ SATANİSTİN İTİRAFLARI
Eski bir satanist olan ve yıllarca bu grupların içinde yer aldığını belirten 24 yaşındaki M.Y. Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan'a çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

"SEMİH ÇELİK TANINAN BİR İSİMDİ"
15 yaşında sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek ateizme kaydığını sonra da bir arayış içerisine girdiğini söyleyen M.Y, "14-15 yaşındaydım. Sosyal medya üzerinden satanistlerin paylaşımlarını takip etmeye başladım. Sonra arkadaşlar edindim. 5 yıl boyunca aktif görev aldım. Bulunduğumuz ildeki 3 başkandan biri oldum. Beşinci yılın sonunda yavaş yavaş satanistlerden ayrılmaya karar verdim. Ama bu süreci uzatarak Türkiye'deki satanist gruplar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Hala bazıları benim içlerinde olduğumu düşünüyorlar." dedi.

Semih ÇelikSemih Çelik

"HİÇBİR SATANİST EMİR ALMADAN CİNAYET İŞLEMEZ"
M.Y. Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Bu cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y. "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.

Satanistlerin büyük kısmının öldükten sonra cehennemde şeytanın yardımcısı olacaklarına inandığını söyleyen M.Y "Hatta kendilerine zebani görevi verileceğine inanıyorlar." dedi.

Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)

Çelik'in intiharı da satanistlerin "Ölümü, şeytana hizmet etmenin bir onuru" olarak görmesiyle açıklanıyor.

SATANİST GRUPLARIN GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKME YÖNTEMLERİ
M.Y., özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin satanist grupların hedefi haline geldiğini belirterek, bu grupların sosyal medya ve uygulamalar üzerinden örgütlendiğini söyledi. Discord gibi platformlarda gizli sohbet odaları açan bu gruplar, gençleri etkileyerek onları ayinlerine dahil ediyor. Çelik'in cinayetleri, M.Y.'nin söz ettiği yöntemlere birebir uyuyor: genç yaş, sosyal medya etkisi ve yalnızlaşmış bir birey profili.

YENİ CİNAYETLER OLABİLİR Mİ?
M.Y., bu tür olayların buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu ve Türkiye'de birçok gizli satanist ayinin hala sürdüğünü belirtti. Harabe binalar, depolar ve bazı atıl durumdaki kiliselerin satanistlerin düzenli buluşma noktaları olduğuna dikkat çekti.

Emniyet güçlerinin daha fazla genç hayatının karartılmadan bu grupları çökertmesi gerektiğini vurgulayan M.Y., ailelerin de çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Gençlerin müzik tercihleri, kıyafet seçimleri ve arkadaş çevreleri gibi küçük ipuçlarının, satanizme kayma eğiliminde olduklarını gösterebileceğini söyledi.

Bir satanistin itirafları

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