Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?

Surlardan atlayarak intihar eden Çelik, geride pek çok soru işareti bıraktı.

Ayşenur Halil'in kullanımında olduğu iphone marka cep telefonunun ise henüz çözülemediği, soruşturma birimlerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma birimleri bu tip soruşturmalarda genellikle iPhone marka telefondaki şifreleri kırmak için soruşturma birimleri Apple ile iletişim kuruyor. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılması gibi bir prosedür izleniyor.

İKBAL'İN TELEFONU ÇÖZÜLDÜ AYŞENUR'UN ŞİFRESİ KIRILAMADI Hayatını kaybeden genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu. Sabah'taki habere göre İkbal Uzuner'in cep telefonu çözüldü.

Ekipler surların büyük dehlizleri ve çevresindeki her noktada arama gerçekleştiriyor. Telefonun bulunması, soruşturmada kritik bir dönüm noktası olabilir.

SIR TELEFON Emniyet, Semih Çelik 'in cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu telefonun, son olarak İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında sinyal verdiği belirlendi.

Olayın gizemi sürerken soruşturmada yeni bulgular gün yüzüne çıkıyor. Cinayetler, bir kayıp cep telefonu etrafında daha da karmaşık hal aldı...

Semih Çelik'in laptopundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

FIRINDAN BİRLİKTE EKMEK ALMIŞLAR

Öte yandan katil zanlısı Semih Çelik'in Ayşenur Halil'le dışarıda buluştuğu ve kahvaltı yapmak için birlikte bir fırına giderek ekmek aldıkları tespit edildi. İkilinin fırına birlikte gittikleri, çevredeki güvenlik kameralarından elde edildi.

Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlara doğru giderken görüntülendi

İLK CİNAYETTEN SONRA POLİSE KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Genç kızı evine götüren Çelik'in burada cinayeti işledikten sonra kendi cep telefonundan polisi arayarak cinayet işlediği yönünde ihbarda bulunduğu ve ikinci cinayeti işlemek üzere İkbal Uzuner'le buluşmak üzere Fatih'teki surlara hareket ettiği öğrenildi.

SEMİH ÇELİK'İ YÖNLENDİRENLER Mİ VAR?

Soruşturmayı yürüten ekipler, Çelik'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeleri incelemeye almayı planlıyor. Özellikle katili cinayete teşvik eden başka bir kişi ya da grup olup olmadığı üzerinde duruluyor. Bu şüphe, cinayetlerin arkasında organize bir planın mı olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.