Sur cinayetlerinde sır telefonlar... İkbal Uzuner’in telefonu çözüldü! Emniyet diğerlerinin peşine düştü: Satanist ayin mi?

SATANİST AYİN Mİ? Semih Çelik 'in kayıp telefonun bulunmasıyla sır perdesi dağılacak. Eğer böyle bir bulguya ulaşılırsa, soruşturmanın bambaşka bir boyuta taşınması kaçınılmaz. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor.

ESKİ SATANİSTİN İTİRAFLARI Eski bir satanist olan ve yıllarca bu grupların içinde yer aldığını belirten 24 yaşındaki M.Y. Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan'a çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

"SEMİH ÇELİK TANINAN BİR İSİMDİ"

15 yaşında sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek ateizme kaydığını sonra da bir arayış içerisine girdiğini söyleyen M.Y, "14-15 yaşındaydım. Sosyal medya üzerinden satanistlerin paylaşımlarını takip etmeye başladım. Sonra arkadaşlar edindim. 5 yıl boyunca aktif görev aldım. Bulunduğumuz ildeki 3 başkandan biri oldum. Beşinci yılın sonunda yavaş yavaş satanistlerden ayrılmaya karar verdim. Ama bu süreci uzatarak Türkiye'deki satanist gruplar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Hala bazıları benim içlerinde olduğumu düşünüyorlar." dedi.

Semih Çelik

"HİÇBİR SATANİST EMİR ALMADAN CİNAYET İŞLEMEZ"

M.Y. Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Bu cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y. "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.