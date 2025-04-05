Galatasaray yönetiminden taraftarları çok heyecanlandıracak hamle: TAKVİM açıklıyor

Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle derbi zaferinin altına imzasını atan Victor Osimhen konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle yaptı.
Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle derbi zaferinin altına imzasını atan Victor Osimhen konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle yaptı.
SPONSOR FİRMALAR DEVREYE GİRECEK
Yaklaşık 3 aydır Napoli'ye ödenecek bonservis bedeliyle ilgili çalışmalar yapan yönetimin tüm finansal hazırlığı tamamladığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın bazı sponsorluk anlaşmaları ile beraber yaklaşık 70 milyon Euro'luk ödemeye hazır duruma geldiği belirlendi.
Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'le bir araya geldiği ve "Sen bu işe tamam dediğin an transferi bitireceğiz. Kulüp olarak tüm planlamayı yaptık" dediği ifade edildi. Nijeryalı yıldızın ise "Şu an tek düşüncem şampiyonluk. Sezon bittiğinde geleceğimle ilgili karar vereceğim" dediği öğrenildi.
6 KULÜP MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ
Sözleşmesinde çıkış maddesi olmasına rağmen ara transferde kendisiyle ilgilenen hiçbir takımda görüşmeyen Osimhen'in menajeriyle Avrupa'dan 4, Suudi Arabistan'dan ise 2 kulübün temasa geçtiği iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun kararı herkes tarafından merakla bekleniyor.