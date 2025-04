Galatasaray yönetiminden taraftarları çok heyecanlandıracak hamle: TAKVİM açıklıyor

S on olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle derbi zaferinin altına imzasını atan Victor Osimhen konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. TAKVİM 'in aldığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle yaptı.

(AA)



Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'le bir araya geldiği ve "Sen bu işe tamam dediğin an transferi bitireceğiz. Kulüp olarak tüm planlamayı yaptık" dediği ifade edildi. Nijeryalı yıldızın ise "Şu an tek düşüncem şampiyonluk. Sezon bittiğinde geleceğimle ilgili karar vereceğim" dediği öğrenildi.