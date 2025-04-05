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Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle derbi zaferinin altına imzasını atan Victor Osimhen konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle yaptı.

Galatasaray yönetiminden taraftarları çok heyecanlandıracak hamle: TAKVİM açıklıyor. (AA)



SPONSOR FİRMALAR DEVREYE GİRECEK

Yaklaşık 3 aydır Napoli'ye ödenecek bonservis bedeliyle ilgili çalışmalar yapan yönetimin tüm finansal hazırlığı tamamladığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın bazı sponsorluk anlaşmaları ile beraber yaklaşık 70 milyon Euro'luk ödemeye hazır duruma geldiği belirlendi.