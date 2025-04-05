PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? İşte detayları

16 milyonu aşkın emeklinin önümüzdeki dönemde hem promosyonu hem maaşı artacak. Yeni gelirler için ipuçları gelirken, ek iyileşmeler de söz konusu olabilecek. İşte emeklilerin kazanç rehberi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? İşte detayları

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini ve farkını alan, Kurban Bayramı öncesinde de ikinci kez 4 bin lira ödenecek emekliler hem promosyonda hem aylıklarında yaşanacak değişikliklere kilitlendi. Emekliler, bu yılın ikinci zammını Temmuz ayında almaya hazırlanırken, bu artışa ilişkin de ipuçları gelmeye başladı. Peki emeklileri önümüzdeki dönemde neler bekliyor? İşte detayları...

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)


Promosyonda neler değişecek?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla imzalaması beklenen protokolle maaş dilimleri ve bunlara göre ödenecek promosyon tutarları güncellenecek. Ayrıca bankaların kampanyaları da yenilenecek. Yenilenen tutarlardan taahhütleri sürenler de yararlanacak. Bankasına güncelleme başvurusu yapan emeklilerin promosyon kazancı büyüyecek.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)

Maaşlar ne kadar artacak?
Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 zam oluşurken, memur emeklilerinin artışı da yüzde 3.83 farkla yüzde 9.02 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki üç aylık enflasyon verisi daha var. Bu oranlara göre hem memurların hem emeklilerin zam oranı daha da yükselecek.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)

Temmuz zammı nasıl uygulanacak?
Kök aylık nasıl öğreniliyor? Temmuz ayı zam oranı kök aylıklara uygulanacak. Kök aylığı öğrenmek için e-Devlet'ten 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, sizin kök aylığınız. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' da maaşınızın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyarken, hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' ise maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Temmuz ayı başında belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ayrıca aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)

Taban aylık yine artar mı?
Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.75 çıkmış, aynı oran taban aylığa da yansıtılmıştı. Şimdi 14 bin 469 lira olan taban aylığın, Temmuz'da da aynı şekilde artırılması mümkün. Ayrıca refah payı vb. talepler de masaya yatırılacak.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)

Memur emeklisinde kök aylık, taban aylık var mı?
Memur emeklilerinin de çalışmaları kapsamında hesaplanan aylığı kök aylığı oluyor. Bu aylığın üzerine yüzde 4 ek ödeme ilave ediliyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş halen 19 bin 617 lira. Yani taban aylık ödemesi uygulaması sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli. Temmuz'da memurların zam oranı memur emeklilerine de uygulanacak. 3 ayda oluşan yüzde 9.02'lik orana göre memur emeklilerinde en düşük maaş 21 bin 387 liraya ulaşacak. Bu maaş önümüzdeki 3 ayda çıkacak enflasyon farkıyla daha da yükselecek.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)

Yeni aylıklar ne zaman ödenecek?
Zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, ek iyileştirme kararı çıkarsa bunlar için de hızla yasa çıkarılacak. Zamlı aylıklar SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lulara 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Memur emeklilerine ise ayın başında zamsız aylık yatırılıp, sonrasında fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)

Toplu sözleşmeyle neler belirlenecek?
Ağustos ayında memurlar için toplu sözleşme gerçekleştirilecek. Burada 2026 ve 2027 yılında mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak. Burada belirlenecek zam oranları memur emeklilerine de uygulanacak

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)
KİMİ, NE BEKLİYOR?
SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak.

Memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 6'yı aşan kısmı kadar fark verilecek.

Refah payı olursa zam oranı daha da büyüyecek.

Temmuz zammı kök aylıklara uygulanacak.

Ek ödemeler yeni kök aylık üzerinden hesaplanacak. Böylece tutarı artacak.

Taban aylık artışı da masaya yatırılacak.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)

ÜÇ AYDA NE OLDU?
Mart enflasyonu: % 2.46

Üç aylık enflasyon: % 10.06

SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 10.06

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 3.83

Memur ve emeklisi z am oranı: % 9.02

En düşük memur maaşı: 47.670,09 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 21.387,28 TL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bolu’daki otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı: Korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı! İnsanları kurtarmak yerine arabaları kurtarmışlar
Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? İşte detayları
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında itiraf geldi! Murat Ongun ile ses kaydı çıkan Serdal Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: İmamoğlu paralarını taşıttı...
CHP’li İBB’de yolsuzluk çarkı git gide büyüyor! 1 milyar 200 milyon lira dövize çevrildi 70 KİPTAŞ dairesi CHP’li delegelere dağıtıldı!
Galatasaray yönetiminden taraftarları çok heyecanlandıracak hamle: TAKVİM açıklıyor
8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! İşte sosyal medyada gündem olan o video
İBB’deki rüşvet pazarlığı deşifre oldu! Önce belediye binası sonra rezidans! Kabul etmeyince ceza
Beşiktaş yönetimi Norveçli hocaya ‘arkandayız’ mesajı verdi!
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti
CHP’de olağanüstü haller! Oğuz Kaan Salıcı’dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav’a sığındı | Ekrem’in ekibi nerede duruyor?
Fed Başkanı Powell’dan Trump’a enflasyon uyarısı: Önümüzdeki çeyrekte yükselecek
Devlet Bahçeli istirahatin ardından mesaisine başladı: Allah başımızdan eksik etmesin
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çin’den misilleme geldi Wall Street çakıldı
Günler sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Miçotakis ve Netanyahu’yu Türkiye karşıtlığı birleştirdi! Kudüs’te kirli ittifak: Kıbrıs anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...
İsrail’in Suriye’deki hedefi Türkiye! Küresel akıl Savaş yakında demişti: Siyonist basında gündem T-4 üssü
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında partili delege itiraf etti: Otelde poşet ve çantalarla para dağıtıldı