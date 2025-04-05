Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? İşte detayları

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)



Temmuz zammı nasıl uygulanacak?

Kök aylık nasıl öğreniliyor? Temmuz ayı zam oranı kök aylıklara uygulanacak. Kök aylığı öğrenmek için e-Devlet'ten 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, sizin kök aylığınız. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' da maaşınızın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyarken, hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' ise maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Temmuz ayı başında belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ayrıca aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)



Taban aylık yine artar mı?

Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.75 çıkmış, aynı oran taban aylığa da yansıtılmıştı. Şimdi 14 bin 469 lira olan taban aylığın, Temmuz'da da aynı şekilde artırılması mümkün. Ayrıca refah payı vb. talepler de masaya yatırılacak.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)



Memur emeklisinde kök aylık, taban aylık var mı?

Memur emeklilerinin de çalışmaları kapsamında hesaplanan aylığı kök aylığı oluyor. Bu aylığın üzerine yüzde 4 ek ödeme ilave ediliyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş halen 19 bin 617 lira. Yani taban aylık ödemesi uygulaması sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli. Temmuz'da memurların zam oranı memur emeklilerine de uygulanacak. 3 ayda oluşan yüzde 9.02'lik orana göre memur emeklilerinde en düşük maaş 21 bin 387 liraya ulaşacak. Bu maaş önümüzdeki 3 ayda çıkacak enflasyon farkıyla daha da yükselecek.

Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor? (İHA)



Yeni aylıklar ne zaman ödenecek?

Zam oranı 3 Temmuz'da belli olurken, ek iyileştirme kararı çıkarsa bunlar için de hızla yasa çıkarılacak. Zamlı aylıklar SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur'lulara 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Memur emeklilerine ise ayın başında zamsız aylık yatırılıp, sonrasında fark ödemesi gerçekleştirilecek.