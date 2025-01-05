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Özgür Özel'den skandal Suriye çıkışı: Fetih sureleriyle karın doymaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan’ı TBMM Grup Toplantısı'nda, Esad rejiminin çöküşü ve Suriye halkının zaferi için okuduğu Fetih Suresi üzerinden hedef alarak, "Bu millete Fetih Suresi’yle karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu," dedi.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 19:50 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 19:54
Özgür Özel’den skandal Suriye çıkışı: Fetih sureleriyle karın doymaz

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    Esad'ı Esad'dan daha çok düşünen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın Suriyeliler için iyi dilek temennilerinden rahatsız olurken, Başkan Erdoğan'ın okuduğu Fetih Suresi üzerinden hedef aldı. Özel, konuşmasında "Bu millete Fetih Suresi'yle karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu" dedi. Özel'in skandal sözlerine tepki yağdı.

    Özgür Özel'den skandal Suriye çıkışı: Fetih sureleriyle karın doymaz

    BAŞKAN ERDOĞAN FETİH SURESİ OKUMUŞTU

    Geçtiğimiz Aralık ayında TBMM Grup Toplantısı'nda 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyelileri hürmetle selamladığını belirten Başkan Erdoğan, kürsüde Fetih Suresi'ni okumuş "zaferleri hayırlı, mübarek olsun" ifadelerini kullanan. Başkan Erdoğan Konuşmasında, "Suriyeli mazlumlarla birlikte milletimizi de bu şanlı zaferin sevincine ortak eden Rabb'imize hamd-ü senalar ediyorum. Bizleri bu günlere eriştiren Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu bizlere dünya gözüyle gösteren Rabbi'mize hamdolsun." mesajını vermişti.

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