Beşiktaş yönetimi Norveçli hocaya ‘arkandayız’ mesajı verdi!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Göztepe'ye yenilerek kupaya veda etmesi sonrası eleştiri okları Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e çevrilmişti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tecrübeli hocayla maç sonrasında bir toplantı yaptığı ve Norveçli hocaya destek verdiği öğrenildi.



Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Göztepe'ye yenildi. (İHA)



Adalı'nın "Kupayı tek hedef olarak belirlemiştik. Elendiğimiz için üzüldük ancak senin arkandayız. Eleştirilere kulak asma. Biz zaten seninle önümüzdeki sezon için planlar yapıyoruz" dediği ifade edildi. Adalı'nın, "Şimdiki tek hedefimiz lig üçüncülüğü. Kadromuz bunu başaracak güçte. Bu sezonu istediğimiz yerde bitirip önümüzdeki sezon takviyelerle birlikte şampiyonluğa oynayacağız" dediği öğrenildi.

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