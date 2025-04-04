İBB’deki rüşvet pazarlığı deşifre oldu! Önce belediye binası sonra rezidans! Kabul etmeyince ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına dair yeni bilgilere ulaşıldı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden, İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı Ertan Yıldız'ın, Capacity AVM sahiplerinden talep ettiği 5 milyon euroluk rüşvetle ilgili AVM avukatının ifadesi dosyaya girdi.

AVM'nin avukatlığını yapan Avukat Mehmet Asım İpekcioğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vererek, İBB'deki rüşvet çarkının nasıl işlediğine dair detayları anlattı.

İLK TEMAS BELEDİYE BİNASINDA Sabah'tan Halit Turan'ın özel haberine göre; AVM'nin avukatı Mehmet Asım İpekcioğlu, ilk temasın Bakırköy Belediyesi'nde kurulduğunu anlattı. Buna göre yapının imar durumunu gösteren evraklarla birlikte Mimar Sefer Kocabaş ve avukat İpekcioğlu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile görüşmeye gitti. Akyüz burada "Belediyeye destek verin" dedi. 10 gün sonra Akyüz yeniden belediyeye çağırdı. Ancak bu defa Ertan Yıldız da vardı. AVM temsilcileri rüşveti reddetti. İpekçioğlu'na "Sizi arayacaklar" dediler. Bu görüşmeden birkaç gün sonra yeniden irtibat kurularak rezidansta randevu verildi.

DEPREM TEHLİKESİ RAPORU İLE TEHDİT ETTİ

Daha sonra Maslak 42 isimli rezidansta 1704 numaralı daireye çağrıldıklarını anlatan İpekcioğlu, "Ofiste Süleyman Atik'ten başka kimse yoktu. Bize resmi sıfatının olmadığını, belediyelerdeki imar işlerini belediyeler adına takip ettiğini söyledi. Net olarak 5 milyon euro talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacağını söyledi. Kendisine bunun hukuka aykırı olduğunu belirttim. Bu görüşmeyi de müvekkilime anlatacağımı söyledim ancak 'Şirket adına teklifinizi reddediyorum' dedim. Yarım saat süren görüşmenin ardından oradan ayrıldık. Aradan 7-8 gün geçtikten sonra Süleyman Atik tekrar arayıp 'Görüşmemiz lazım. Bu sizin için bir imkân, bu imkândan yararlanın, bu konuda çok kararlılar. Hatta binada deprem tehlikesi bulunduğuna dair rapor alıp binada ticari faaliyetin de durması riski olduğunu hatırlatmamı istediler' dedi. Yine aynı cevabı kendisine verdik. Yasa dışı bir durumumuz olmadığını belirttik" dedi.