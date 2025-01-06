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DEM heyeti yarın CHP ile görüşecek

DEM Parti heyeti, yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 18:25
DEM heyeti yarın CHP ile görüşecek

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    DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'dan oluşan grup, TBMM'de AK Parti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, "Samimi ve olumlu bir sohbet gerçekleştirdik. Karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık," ifadelerini kullandı.

    DEM heyeti yarın CHP ile görüşecek

    İkinci İmralı ziyareti öncesi temaslarını sürdüren DEM Parti heyetinin bir sonraki durağı CHP olacak.

    DEM Parti heyetinin yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

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