Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 13:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 13:03

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.

İki genç kızı öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in 5 hastanede kaydı çıktı.

İkbal Uzuner'in annesini ve babasını defalarca uyardığını söyleyen katil Semih Çelik'in annesi, "İlk intihar etmişlerdi 3 sene önce. Beraber intihar edeceklerdi. Sonra İkbal vazgeçti. Semih de kalbine bıçak sapladı. Benim oğlum 15 gün Çapa'da yattı. İkbal kendi de intihar etti geçen sene. Eyüp SSK'da raporları var. Bize telefon geldi, oğluma da bana da ayrı ayrı telefon geldi." ifadelerini kullandı.

Anne kendisine tepki gösterildiğini dile getirerek, "Herkes bize kızıyor, ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını ister miyim? Kendine yapsaydı onlara yapmasaydı. Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim. Asla, benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı. Ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım. O İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı." dedi.

"EVİ YENİ ALDIK"

Hafize Çelik, oğlunun 2021 yılında gönderdiği video için "Gözlerini oyacağım" dediği videoyu ona göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor. Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım, inanın çok uyardım. Önlem almaları için "Kaybolun ortadan" dedim. Benim çocuğum "yapmam" der, "görüşmem" der. "Görüşür" dedim. Ben çocuğuma güvenmiyorum. Benim çocuğum normal değil dedim. Onlar da şey demişti; "Eve yeni taşınmışlar", ondan sonra nasıl şey yapacaklarmış. Dedim "Çocuğunuz mu önemli evimiz mi önemli" ifadelerini kullandı.

VAHŞETTEN ÖNCE SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Anne Hafize Çelik, vahşetten önce yaşanan son konuşmayı da anlattı.



Anne o konuşmada şu ifadelerin geçtiğini aktardı.



Yatakta böyle uzanır gibi oturuyordu. "Ne yapıyorsun oğlum?" dedim, "Ne yapayım Hafize?" dedi. "Ayşenur var lavaboda" dedi. Dedim "Çağır gelsin." Çıktı ama "Senden çekiniyor" dedi. Oğlum dedim "Benden neden çekiniyor dedim. Ben de ondan çekiniyorum" dedim. Öyle geldi, Ayşenur'la selamlaştık. "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye… Sonra "Görüşürüz Hafize" dedi o kadar. Ben ondan öyle bir şey sezmedim."

YENİ DETAY KAN DONDURDU

Öte yandan cinayetlerden sonra Semih'in babası Adem Çelik'in polise verdiği ifadede yeni bir detay ortaya çıktı.

"BABA SENİ NASIL ÖLDÜREYİM?"

Babanın polislere "Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana 'Baba seni nasıl öldüreyim?' diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı" dediği öğrenildi.



5'Lİ BIÇAK SETİNİ SURLARA GÖTÜRMÜŞ

Semih Çelik'in her iki cinayette de 5'li bıçak seti kullandığı belirlendi. Rami'de bir iş yerinde bir süre kasaplık yapan Çelik'in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.

TELEFONLAR İNCELEMEDE

Korkunç cinayetlere kurban giden 2 genç kız ve Semih Çelik'in dijital materyalleri inceleniyor. Gençlerin cep telefonu ve bilgisayarlarından ulaşılacak bilgi üzerine operasyon yapılacak. Baba Adem Çelik'in "oğlunun kasapta çalışırken uyuşturucuya alıştığını" söylemesi üzerine de İstanbul Narkotik Şube ekipleri Semih'in uyuşturucuyu kimden aldığını bulmak için çalışma başlattı.

"KUTULAR SANA HASTA"

Vahşetin yaşandığı surda "Kutular sana hasta" yazısı dikkat çekmişti.

Sprey boyayla yazılan bu yazının, olay günü değil, daha önce yazıldığı kaydedildi. Semih atlarken arkasında görülen kişinin de olaya müdahale etmek isteyen bir polis olduğu açıklandı.