Satanist çember ve sur cinayetleri... Eski satanist itiraf etti: Semih Çelik tanınan bir isimdi!

Kutu kelimesi Şeytanın mührü ile görülüyor. Pek çok yerde satanizm sembolü ile kutu kelimesi birlikte görünüyor.

Özellikle Discord ve Telegram kanallarında satanist grupların kız çocuklarını tuzağa düşürerek adres ve aile bilgileriyle şantaj yaptığının ortaya çıkmasıyla şüpheler bu yönde yoğunlaştı.

Olaylar, 1999'da satanist ler tarafından katledilen Şehriban Coşkunfırat cinayetiyle benzerlik gösterince korku daha da arttı.

Babası, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtirken annesi, oğlunun bir süredir "intihar eğiliminde" olduğunu açıkladı.

SEMİH ÇELİK'İN EVİNDEN ÇIKAN OBJELER Çelik'in cinayetlerinden sonra evinde bulunan satanist objeler ve aile fertlerinin ifadeleri, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olduğu yönündeki şüpheleri artırdı.

ESKİ SATANİSTİN İTİRAFLARI Cinayetlerin ardından ortaya çıkan iddialar, satanizm tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Eski bir satanist olan ve yıllarca bu grupların içinde yer aldığını belirten 24 yaşındaki M.Y. Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan'a çok konuşulacak itiraflar bulundu.

Emniyet, cinayetlerin bir satanist grubun planladığı bir ayin mi yoksa bireysel bir sapkınlık mı olduğuna dair soruşturmayı derinleştirdi.

"SEMİH ÇELİK TANINAN BİR İSİMDİ"

15 yaşında sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek ateizme kaydığını sonra da bir arayış içerisine girdiğini söyleyen M.Y, "14-15 yaşındaydım. Sosyal medya üzerinden satanistlerin paylaşımlarını takip etmeye başladım. Sonra arkadaşlar edindim. 5 yıl boyunca aktif görev aldım. Bulunduğumuz ildeki 3 başkandan biri oldum. Beşinci yılın sonunda yavaş yavaş satanistlerden ayrılmaya karar verdim. Ama bu süreci uzatarak Türkiye'deki satanist gruplar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Hala bazıları benim içlerinde olduğumu düşünüyorlar." dedi.

Semih Çelik

"HİÇBİR SATANİST EMİR ALMADAN CİNAYET İŞLEMEZ"

M.Y. Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Bu cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y. "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.