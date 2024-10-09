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Satanist çember ve sur cinayetleri... Eski satanist itiraf etti: Semih Çelik tanınan bir isimdi!

Semih Çelik'in İstanbul'da işlediği cinayetler sonrası intihar etmesi yalnızca vahşet boyutuyla değil, arka plandaki karanlık bağlantılarla da gündemi sarstı. Çelik’in cinayetlerinden sonra evinde bulunan satanist objeler ve aile fertlerinin ifadeleri, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olduğu yönündeki şüpheleri artırdı. Takvim.com.tr'ye konuşan eski bir satanist, Semih Çelik’in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y isimli eski satanist, "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:21
Satanist çember ve sur cinayetleri... Eski satanist itiraf etti: Semih Çelik tanınan bir isimdi!

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi şoke eden Semih Çelik'in işlediği cinayetler, yalnızca vahşet boyutuyla değil, arka planda dönen karanlık bağlantılarla da gündemi sarstı.

Semih Çelik (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Semih Çelik (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SATANİST AYİNİN PARÇASI MI?
Semih Çelik'in önce 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'da öldürmesi, ardından eski sevgilisi İkbal Uzuner'i Fatih surlarında katletmesi, bir cinnet hali olmanın ötesinde korkunç bir satanist ayinin parçası olabileceğine dair iddiaları gündeme getirdi.

Semih Çelik, İkbal Uzuner’in surlarda katlettikten bir süre sonra atlayarak intihar ettiSemih Çelik, İkbal Uzuner’in surlarda katlettikten bir süre sonra atlayarak intihar etti

SURLARDAKİ YAZI
Semih'in İkbal'in başını keserek attığı surlara yazılan 'Kutu' kelimesi de dikkat çekti.

Surlardaki dikkat çeken yazıSurlardaki dikkat çeken yazı

Daha önce Kocaeli Orduevi'nin yakınında bulunan durağın bitişiğine kırmızı levha üzerine satanistler tarafından şeytanın dahi ona hizmet ettiği, cehennemin efendisi olduğu düşünülen 'Lucifer' imzası ile 'Kutu', 'Omen' yazıldığı ortaya çıktı.

*Kutu kelimesinin surda yazım biçimi satanik. T harfinin bilhassa haça benzemesi için zorlandığı görüldü.

Kırmızı levha üzerine yazılan ʺKutu omenʺ yazısıKırmızı levha üzerine yazılan ʺKutu omenʺ yazısı

Kutu kelimesi Şeytanın mührü ile görülüyor. Pek çok yerde satanizm sembolü ile kutu kelimesi birlikte görünüyor.

Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur HalilSemih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil

Olaylar, 1999'da satanistler tarafından katledilen Şehriban Coşkunfırat cinayetiyle benzerlik gösterince korku daha da arttı.

Satanistler 1999'da Şehriban Coşkunfırat'ı katletmiştiSatanistler 1999'da Şehriban Coşkunfırat'ı katletmişti

Özellikle Discord ve Telegram kanallarında satanist grupların kız çocuklarını tuzağa düşürerek adres ve aile bilgileriyle şantaj yaptığının ortaya çıkmasıyla şüpheler bu yönde yoğunlaştı.

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SEMİH ÇELİK'İN EVİNDEN ÇIKAN OBJELER
Çelik'in cinayetlerinden sonra evinde bulunan satanist objeler ve aile fertlerinin ifadeleri, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olduğu yönündeki şüpheleri artırdı.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

Babası, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtirken annesi, oğlunun bir süredir "intihar eğiliminde" olduğunu açıkladı.

Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)

Emniyet, cinayetlerin bir satanist grubun planladığı bir ayin mi yoksa bireysel bir sapkınlık mı olduğuna dair soruşturmayı derinleştirdi.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

ESKİ SATANİSTİN İTİRAFLARI
Cinayetlerin ardından ortaya çıkan iddialar, satanizm tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Eski bir satanist olan ve yıllarca bu grupların içinde yer aldığını belirten 24 yaşındaki M.Y. Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan'a çok konuşulacak itiraflar bulundu.

"SEMİH ÇELİK TANINAN BİR İSİMDİ"
15 yaşında sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek ateizme kaydığını sonra da bir arayış içerisine girdiğini söyleyen M.Y, "14-15 yaşındaydım. Sosyal medya üzerinden satanistlerin paylaşımlarını takip etmeye başladım. Sonra arkadaşlar edindim. 5 yıl boyunca aktif görev aldım. Bulunduğumuz ildeki 3 başkandan biri oldum. Beşinci yılın sonunda yavaş yavaş satanistlerden ayrılmaya karar verdim. Ama bu süreci uzatarak Türkiye'deki satanist gruplar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Hala bazıları benim içlerinde olduğumu düşünüyorlar." dedi.

Semih ÇelikSemih Çelik

"HİÇBİR SATANİST EMİR ALMADAN CİNAYET İŞLEMEZ"
M.Y. Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Bu cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y. "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.

Satanistlerin büyük kısmının öldükten sonra cehennemde şeytanın yardımcısı olacaklarına inandığını söyleyen M.Y "Hatta kendilerine zebani görevi verileceğine inanıyorlar." dedi.

Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)

Çelik'in intiharı da satanistlerin "Ölümü, şeytana hizmet etmenin bir onuru" olarak görmesiyle açıklanıyor.

SATANİST GRUPLARIN GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKME YÖNTEMLERİ
M.Y., özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin satanist grupların hedefi haline geldiğini belirterek, bu grupların sosyal medya ve uygulamalar üzerinden örgütlendiğini söyledi. Discord gibi platformlarda gizli sohbet odaları açan bu gruplar, gençleri etkileyerek onları ayinlerine dahil ediyor. Çelik'in cinayetleri, M.Y.'nin söz ettiği yöntemlere birebir uyuyor: genç yaş, sosyal medya etkisi ve yalnızlaşmış bir birey profili.

YENİ CİNAYETLER OLABİLİR Mİ?
M.Y., bu tür olayların buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu ve Türkiye'de birçok gizli satanist ayinin hala sürdüğünü belirtti. Harabe binalar, depolar ve bazı atıl durumdaki kiliselerin satanistlerin düzenli buluşma noktaları olduğuna dikkat çekti.

Emniyet güçlerinin daha fazla genç hayatının karartılmadan bu grupları çökertmesi gerektiğini vurgulayan M.Y., ailelerin de çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Gençlerin müzik tercihleri, kıyafet seçimleri ve arkadaş çevreleri gibi küçük ipuçlarının, satanizme kayma eğiliminde olduklarını gösterebileceğini söyledi.

Bir satanistin itirafları

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