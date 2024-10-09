Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı.
19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.
İki genç kızı öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in 5 hastanede kaydı çıktı.
Katil Semih Çelik ve çizdiği resimler. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)
YENİ DETAY KAN DONDURDU
Kan donduran cinayetlerin niçin işlendiği araştırılırken, Semih Çelik'le ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.
Cinayetlerden sonra Semih'in babası Adem Çelik'in polise verdiği ifadede yeni bir detay ortaya çıktı.
Öldürülen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve katil Semih Çelik. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
"BABA SENİ NASIL ÖLDÜREYİM?"
Babanın polislere "Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana 'Baba seni nasıl öldüreyim?' diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı" dediği öğrenildi.
5'Lİ BIÇAK SETİNİ SURLARA GÖTÜRMÜŞ
Semih Çelik'in her iki cinayette de 5'li bıçak seti kullandığı belirlendi. Rami'de bir iş yerinde bir süre kasaplık yapan Çelik'in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.