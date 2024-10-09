Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu

Kan donduran cinayetlerin niçin işlendiği araştırılırken, Semih Çelik 'le ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Öldürülen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve katil Semih Çelik. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

"BABA SENİ NASIL ÖLDÜREYİM?"

Babanın polislere "Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana 'Baba seni nasıl öldüreyim?' diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı" dediği öğrenildi.



5'Lİ BIÇAK SETİNİ SURLARA GÖTÜRMÜŞ

Semih Çelik'in her iki cinayette de 5'li bıçak seti kullandığı belirlendi. Rami'de bir iş yerinde bir süre kasaplık yapan Çelik'in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.