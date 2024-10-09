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Sur canisi Semih Çelik'in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı. İki genç kızı öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in bir gün önce babasını da öldüreceğini söylediği ortaya çıktı. Öte yandan katil Çelik'in her iki cinayette de 5’li bıçak seti kullandığı belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:22 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:34
Sur canisi Semih Çelik’in cinayetleri nasıl işlediği ortaya çıktı! Bir gün önce babasına sorduğu soru kan dondurdu

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Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.

İki genç kızı öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in 5 hastanede kaydı çıktı.

Fatih'te korkunç cinayet: Kafasını kesip yol ortasına attığı kızın ardından surdan atlayarak intihar etti!

Katil Semih Çelik ve çizdiği resimler. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)Katil Semih Çelik ve çizdiği resimler. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YENİ DETAY KAN DONDURDU

Kan donduran cinayetlerin niçin işlendiği araştırılırken, Semih Çelik'le ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

Cinayetlerden sonra Semih'in babası Adem Çelik'in polise verdiği ifadede yeni bir detay ortaya çıktı.

Öldürülen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve katil Semih Çelik. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Öldürülen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve katil Semih Çelik. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

"BABA SENİ NASIL ÖLDÜREYİM?"
Babanın polislere "Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana 'Baba seni nasıl öldüreyim?' diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı" dediği öğrenildi.


5'Lİ BIÇAK SETİNİ SURLARA GÖTÜRMÜŞ
Semih Çelik'in her iki cinayette de 5'li bıçak seti kullandığı belirlendi. Rami'de bir iş yerinde bir süre kasaplık yapan Çelik'in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.

ʺKutular sana hastaʺ yazısının gizemi çözüldü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ʺKutular sana hastaʺ yazısının gizemi çözüldü. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TELEFONLAR İNCELEMEDE
Korkunç cinayetlere kurban giden 2 genç kız ve Semih Çelik'in dijital materyalleri inceleniyor. Gençlerin cep telefonu ve bilgisayarlarından ulaşılacak bilgi üzerine operasyon yapılacak. Baba Adem Çelik'in "oğlunun kasapta çalışırken uyuşturucuya alıştığını" söylemesi üzerine de İstanbul Narkotik Şube ekipleri Semih'in uyuşturucuyu kimden aldığını bulmak için çalışma başlattı.

Surlardaki gizemli 3. kişinin sırrı çözüldü.Surlardaki gizemli 3. kişinin sırrı çözüldü.

"KUTULAR SANA HASTA"
Öte yandan vahşetin yaşandığı surda "Kutular sana hasta" yazısı dikkat çekmişti. Sprey boyayla yazılan bu yazının, olay günü değil, daha önce yazıldığı kaydedildi. Semih atlarken arkasında görülen kişinin de olaya müdahale etmek isteyen bir polis olduğu açıklandı.

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