MHP'den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: "100 yılın fırsatı ortaya çıktı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama yılı açılışında DEM Parti eş başkanlarıyla el sıkıştı. Bahçeli, ardından partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'a, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması için mesaj gönderdi. DEM Parti'nin başvurusu üzerine, dün bir heyet, İmralı'da Öcalan ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada Öcalan'ın "Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı paylaşıldı. DEM'in İmralı mesajı sonrası MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP'li Mevlüt Karakaya, "Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sayın Genel Başkanımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır. " ifadelerini kullandı.

DEM heyeti bebek katili Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti

"TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT"

Türkiye'nin PKK ile ilgili 40 yıldır bir mücadele sürdürdüğüne dikkat çeken Karakaya, "40 yıllık süreç içerisinde gerçekten hem manen hem madden Türkiye ciddi bir şekilde kayıplara uğradı. Biz bugün ekonomiyi belki konuşacağız ama bu 40 yıllık süreçte kaybettiğimiz canları konuşurken maddi kayıplarımızı konuşmadık. Bu konuda Türkiye'nin katlandığı maddi külfeti de düşünmek gerekiyor. Biz Türkiye'yi refaha kavuşturmamız için özellikle terörle olan bu mücadele alanını tamamen ortadan kaldıracak bir duruma getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda terör içeride bitti. Son yıllarda özellikle güney sınırlarımızdaki ülkelerde bir alan buldular. Arkalarına aldıkları bazı uluslararası devletlerin gücüyle birlikte Türkiye'nin bekası için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladılar. Türkiye kendi mücadelesini yaptı. PKK'nın uzantıları YPG gibi Türkiye'ye karşı hasmane tutumlarını devam ettirdiler. Bunların niyetlerinin Kürt kardeşlerimiz olmadığını aslında başka yerlerin maşalığını yaptığını herkes gördü. Özellikle Kürt kardeşlerimiz bunu gördü. Bin yıllık bir kardeşlikten bahsediyoruz. Bugün aşağı yukarı her evde mutlaka Kürt kökenli gelin vardır, damat vardır. Benim torunum Yağız Mevlüt Karakaya benim adım. Annesi Kürt kökenli bir evladımız. Bunları ayırt etmek mümkün değil. Geçmişte 12 tane Cumhurbaşkanımız oldu, 6 tanesi Kürt kökenliydi." ifadelerini kullandı.