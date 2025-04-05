Bolu’daki otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı: Korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı! İnsanları kurtarmak yerine arabaları kurtarmışlar

Personelin önce araçları kurtarmaya çalıştığı görüntülendi. (AA) ARABALAR KURTARILIYOR

03:17'de yangın çıkıyor, 12 dakika sonra otopark kapısı açılıp otel sahiplerinin arabaları kurtarılıyor. İnsanlar uyandırılmadığı için de ölüyor

Turizm tarihimizin en büyük facialarından Bolu Kartalkaya Grand Kartal Hotel yangınının bilirkişi raporunda yeni dehşet verici bulgular yer aldı, görüntülerle de desteklendi. Bu görüntüler, raporda "personelin yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtıkları" ve açılan kapının yangını hızlandırdığı da vurgulanıyor.

Yangında ilk alevlenmenin yağ haznesinin alt tarafından başladığı görüldü. (AA)



KAPIYI AÇINCA YANGIN BÜYÜYOR

"Araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur."Yine kamera görüntülerine göre, "kesinlikle temel yangın eğitimi almamış" resepsiyon görevlisi lobi katına dolan dumanı tahliye etmek için ana giriş kapısının önüne koltuk çekerek kapıları açık tutuyor ve dışarı çıkıyor.

Otel yöneticilerinin yangından önceki ihmalleri ile yangın esnasında personelin hatalarının birleşmesi faciaya neden oldu. (AA)



Raporda karbonmonoksit seviyesinin de açılan kapılarla oluşan hava akımı sebebiyle baca görevi gören merdiven boşluklarından binanın üst katlarına hızla yayıldığı" belirtiliyor. Raporda ayrıca 10. kattan sonra merdiven boşluğu bulunmadığı için zehirli duman ve gazların öldürücü sıcaklık düzeyindeki havanın, kat koridorlarına büyük bir hızla dolduğu ve insanların zehirlenmesine ve ölümüne yol açtığı yer aldı. Bu da otel yöneticilerinin yangından önceki ihmalleri ile yangın esnasında personelin hatalarının birleşerek felaketi getirdiği anlamına geliyor.