Bolu'daki otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı: Korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı! İnsanları kurtarmak yerine arabaları kurtarmışlar
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu verildi. Personelin insanları kurtarmak yerine, patronun arabalarını garajdan çıkardığı öğrenildi.
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Bolu'daki yangında uzman raporu korkunç gerçekleri gözler önüne serdi.
Kamera kayıtları ve olay yeri incelemelerine göre, 03.17'de ilkalevler yükseldi.
Görüntülerde personelin yangını fark ettiği anlar yer aldı.(AA)
Personel fark etti. Ama hiçbiri insanları uyandırmaya gitmedi.
Çalışanlar garaja indi. Kapıyı zorla açıp, pahalı otomobilleri bahçeye çekti. Bu sırada, garajdan giren oksijenle alevler daha da güçlendi. 12 dakika böyle geçti. Oysa bu sürede herkesin kurtarılabileceği belirtildi.
Çalışanlar dumanın çıkması için kapıyı açtılar. (Takvim.com.tr)
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınının bilirkişi raporunda karbondioksidin üst katlara kadar çıkmasına araçları yangından kurtarmak için zorla açılan otopark kapsının büyük etkisi olduğu ifade edildi.
Personelin önce araçları kurtarmaya çalıştığı görüntülendi. (AA)
ARABALAR KURTARILIYOR
03:17'de yangın çıkıyor, 12 dakika sonra otopark kapısı açılıp otel sahiplerinin arabaları kurtarılıyor. İnsanlar uyandırılmadığı için de ölüyor
Turizmtarihimizin en büyük facialarından Bolu Kartalkaya Grand Kartal Hotel yangınının bilirkişi raporunda yeni dehşet verici bulgular yer aldı, görüntülerle de desteklendi.
Bu görüntüler, raporda "personelin yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtıkları" ve açılan kapının yangını hızlandırdığı da vurgulanıyor.
Yangında ilk alevlenmenin yağ haznesinin alt tarafından başladığı görüldü. (AA)
KAPIYI AÇINCA YANGIN BÜYÜYOR
"Araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur."Yine kamera görüntülerine göre, "kesinlikle temel yangın eğitimi almamış" resepsiyon görevlisi lobi katına dolan dumanı tahliye etmek için ana giriş kapısının önüne koltuk çekerek kapıları açık tutuyor ve dışarı çıkıyor.
Otel yöneticilerinin yangından önceki ihmalleri ile yangın esnasında personelin hatalarının birleşmesi faciaya neden oldu. (AA)
Raporda karbonmonoksit seviyesinin de açılan kapılarla oluşan hava akımı sebebiyle baca görevi gören merdiven boşluklarından binanın üst katlarına hızla yayıldığı" belirtiliyor. Raporda ayrıca 10. kattan sonra merdiven boşluğu bulunmadığı için zehirli duman ve gazların öldürücü sıcaklık düzeyindeki havanın, kat koridorlarına büyük bir hızla dolduğu ve insanların zehirlenmesine ve ölümüne yol açtığı yer aldı. Bu da otel yöneticilerinin yangından önceki ihmalleri ile yangın esnasında personelin hatalarının birleşerek felaketi getirdiği anlamına geliyor.
Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetti. (AA)
10 DAKİKADA HERKES ÇIKARDI
Rapordaresepsiyon görevlisininyangını haberalmasından sonra'altın zaman' olaraknitelendirilen 10dakikayı ne kadarkötü kullandığı daanlaşılıyor. Raporda,minimum standartlarısağlayan (yangınuyarı sistemi, ikazdüzeneği ve yangınmerdivenleri) birotelden bile bu kadarsürede herkesinçıkmasının mümkünolduğu belirtiliyor.Ayrıca yangının saat03.17'de çıktığı,otoparkın kapısınınise zor kullanılarak03.29'da açıldığıifade ediliyor.Ancak aradan geçen12 dakika içindekimse uyandırılmadanotomobillerkurtarılmaya çalışıldı.